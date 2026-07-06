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6 Iulie 2026, 22:11
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Serviciul Fiscal a încasat în bugetul național aproximativ 1,6 miliarde de lei săptămâna trecută

Încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat, conform informațiilor operative, în perioada 29 iunie-03 iulie 2026 constituie circa 1,6 miliarde lei.

Serviciul Fiscal a încasat în bugetul național aproximativ 1,6 miliarde de lei săptămâna trecută.
Serviciul Fiscal a încasat în bugetul național aproximativ 1,6 miliarde de lei săptămâna trecută.

Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de Stat au efectuat 182 vizite fiscale la 154 de contribuabili, transmite noi.md.

În perioada 29 iunie – 03 iulie, Direcția generală control a emis 131 de decizii asupra cazului de încălcare a legislației, fiind calculate obligații suplimentare la buget în sumă de 15,8 milioane lei, inclusiv: 10,5 milioane lei – impozite, taxe, majorare de întârziere și alte plăți, 5,3 milioane lei – amenzi aplicate.

Totodată, au fost emise 106 decizii privind restituirea sumelor TVA din buget, prin care a fost acceptată TVA spre restituire în sumă de 154,4 milioane lei.

În scopul stingerii obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri, în perioada 29 iunie-03 iulie 2026, de către SFS prin modalitățile de executare silită au fost încasate 40,91 milioane lei.

La fel, pe parcursul săptămânii precedente, Serviciul Fiscal de Stat a asigurat preluarea la evidență a 10 dosare cu bunuri confiscate în sumă de 396.150 de lei. În această perioadă în Bugetul de stat au fost transferate mijloace bănești în sumă de 82.840 de lei parvenite de la comercializarea bunurilor confiscate.

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