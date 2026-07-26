Șeful Energocom, despre salariile indecente: Trebuie să ne uităm nu la cheltuielile altora, ci la ale noastre.

Directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, susține că salariile din companie sunt justificate de responsabilitățile și riscurile specifice sectorului energetic.

Declarația a fost făcută într-un interviu pentru NewsMaker pe fundalul discuțiilor publice despre salariile prea mari la întreprinderile de stat. Buzatu a declarat că tema salariilor este una sensibilă, iar interesul societății față de veniturile altor persoane este firesc, scrie bani.md, preluat de rupor.md.

„A fost întotdeauna o temă foarte sensibilă. Oamenilor le-a fost întotdeauna interesant să știe cât câștigă alții în comparație cu ei”, a spus șeful Energocom.

Funcționarul a evitat o polemică directă privind nivelul remunerațiilor, dar a adus o zicală conform căreia oamenii ar trebui să se concentreze mai degrabă pe propriile venituri decât pe câștigurile altora.

„Nu vreau să intru în aceste dezbateri, dar există o zicală: trebuie să te uiți nu la cheltuielile altora, ci la propriile venituri”, a declarat Buzatu.

Directorul Energocom a subliniat că salariile în sectorul gazelor și energiei electrice reflectă complexitatea muncii, volumul operațiunilor și riscurile pe care și le asumă angajații.

„Salariile în domeniul energiei electrice și gazelor corespund riscurilor, cifrei de afaceri și specificului activității. Nu este deloc simplu să achiziționezi energie electrică sau gaze și să asiguri livrarea acestora. Este o muncă enormă, care implică riscuri foarte mari”, a declarat el.

Potrivit lui Buzatu, munca în sectorul energetic nu poate fi comparată cu alte domenii, având în vedere rolul strategic al companiilor care asigură țara cu gaze și energie electrică.

Subiectul salariilor la Energocom a ajuns în centrul atenției după ce declarația de avere a lui Eugeniu Buzatu a arătat că directorul interimar al companiei a primit în 2025 un salariu anual de aproximativ 1,2 milioane de lei, echivalentul a aproape 100.000 de lei pe lună. Totodată, pe 15 iulie instituția condusă de el a solicitat la ANRE o majorare a tarifului la gazul natural pentru consumatorii casnici cu 45,2%, până la 20,93 lei pe metru cub, TVA inclus.