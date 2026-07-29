Șeful ANRE: În Moldova crește numărul stațiilor PECO fără motorină.

Potrivit lui Alexei Taran, până marți dimineață, în sistemul de monitorizare erau înregistrate 66 de stații PECO fără motorină.

„În sistemul nostru de raportare, companiile raportează zilnic numărul stațiilor unde lipsește combustibilul. În dimineața zilei de 28 iulie au fost înregistrate 66 de astfel de benzinării. Numărul lor crește, deoarece stocurile se reduc”, a declarat Alexei Taran în emisiunea „Punctul pe AZI” la TVR Moldova.

Șeful ANRE a precizat că cele mai mari dificultăți le întâmpină rețeaua Lukoil, care nu poate importa motorină din cauza sancțiunilor internaționale și a opririi rafinăriei Petrotel din România. Drept urmare, compania este nevoită să cumpere combustibil de la alți importatori, care în primul rând aprovizionează propriile rețele.

Potrivit lui Taran, în weekendul trecut în Portul Liber Internațional Giurgiulești au intrat aproximativ 6.000 de tone de motorină, iar o cantitate similară este așteptată în zilele următoare. De asemenea, în bazele petroliere ale țării mai rămân încă 5–6.000 de tone de combustibil, suficiente pentru aproximativ trei-patru zile de consum.

„În total, în prezent avem un stoc pentru aproximativ opt zile. În același timp, continuă noile achiziții, iar scopul nostru este să creștem volumul stocurilor până la 12–13 zile, pentru a ajunge la un nivel confortabil”, a explicat directorul ANRE.

El a îndemnat, de asemenea, companiile petroliere să distribuie cât mai uniform volumele de combustibil disponibile, pentru a evita repetarea situației din primăvara acestui an, când epuizarea stocurilor la una dintre rețelele de benzinării a dus la migrarea în masă a clienților către alți operatori și la o presiune suplimentară asupra întregii piețe.

Taran s-a adresat și consumatorilor, îndemnându-i să cumpere doar cantitatea necesară de combustibil.

„Cumpărați doar atât cât este cu adevărat necesar. Achizițiile panică epuizează și mai rapid stocurile și creează deficit de combustibil. În plus, odată cu creșterea prețurilor mondiale, companiile sunt nevoite să refacă stocurile mai repede, dar la costuri mai mari, ceea ce în final duce la o creștere în lanț a prețurilor”, a subliniat el.

Potrivit șefului ANRE, nu există risc de criză serioasă în aprovizionarea țării cu motorină. Deși volumele livrărilor sunt acum mai mici decât de obicei și se înregistrează întreruperi temporare, în general situația aprovizionării cu motorină rămâne sub control.

Anterior, Guvernul a anunțat măsuri pentru stabilizarea livrărilor de combustibil, după ce o parte dintre benzinării au raportat lipsa temporară a motorinei. În ultimele 24 de ore, în Moldova au sosit două barje cu aproximativ 6.000 de tone de combustibil, iar o altă tranșă de volum similar este așteptată în curând.

La data de 27 iulie, motorina lipsea în 53 din cele 590 de stații de alimentare ale țării (mai puțin de 10%). Dintre acestea, 38 fac parte din rețeaua Lukoil. Pentru comparație, în plină criză a combustibilului, la 26 martie, 182 de benzinării erau fără motorină.

Conform datelor ANRE, miercuri, 29 iulie, prețul maxim pentru benzina AI-95 va fi de 30,54 lei pe litru, cu 14 bani mai mult decât nivelul actual, iar pentru motorina standard — 31 lei pe litru, cu 29 de bani mai mult decât prețul de acum.