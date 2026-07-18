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bani.md logobani
18 Iulie 2026, 20:30
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Șefa cabinetului guvernatorului BNM a câștigat peste 6.400 de lei pe zi în 2025

Șefa cabinetului guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Diana Ceauș, a declarat pentru anul 2025 venituri salariale de aproximativ 2,3 milioane de lei, obținute de la BNM.

Șefa cabinetului guvernatorului BNM a câștigat peste 6.400 de lei pe zi în 2025.
Șefa cabinetului guvernatorului BNM a câștigat peste 6.400 de lei pe zi în 2025.

Suma echivalează cu un venit mediu de circa 195.000 de lei pe lună sau de peste 6.400 de lei pentru fiecare zi calendaristică, transmite bani.md.

Potrivit declarației de avere și interese personale, Diana Ceauș ocupă funcția de șefă a cabinetului guvernatorului BNM din 3 octombrie 2024.

Pe lângă salariul obținut de la Banca Națională, familia acesteia a raportat venituri de 78.000 de lei din activități didactice desfășurate la Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Studii Economice din Moldova. În declarație mai figurează o bursă de doctorat în valoare de 51.000 de lei.

În anul 2024, Diana Ceauș a cumpărat un automobil BMW X3, fabricat în 2018. Atât valoarea de achiziție, cât și valoarea de piață declarată a mașinii sunt de 460.000 de lei.

Șefa cabinetului guvernatorului BNM mai declară un credit contractat în anul 2018 de la Energbank. Împrumutul a avut o valoare inițială de 800.000 de lei, o rată a dobânzii de 8% și urmează să fie rambursat până în 2033.

Declarația nu conține terenuri, case, apartamente sau alte bunuri imobile. De asemenea, nu sunt indicate conturi bancare, depozite, investiții financiare, participații în companii, sume de bani în numerar care depășesc plafonul legal sau active virtuale, precum criptomonedele.

Totodată, Diana Ceauș nu declară contracte încheiate cu instituții publice sau cu societăți comerciale în care statul deține participații.

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