Sectorul financiar al Republicii Moldova rămâne stabil: Riscurile sistemice sunt scăzute sau moderate.

Sectorul financiar al Republicii Moldova rămâne stabil, în pofida unor riscuri monitorizate în domeniul creditării și al calității portofoliilor de împrumuturi.

Constatarea aparține Comitetului Național de Stabilitate Financiară (CNSF), care a analizat evoluțiile din sectorul bancar, nebancar, al asigurărilor și piața de capital, evidențiind niveluri reduse sau moderate ale principalelor riscuri sistemice, transmite IPN.

CNSF a evaluat situația financiară la finalul primului trimestru și a constatat că sectorul bancar își menține reziliența, în condițiile monitorizării continue a riscurilor. Riscul asociat creșterii excesive a creditării a fost apreciat drept moderat, după ce volumul creditelor bancare a continuat să crească într-un ritm superior evoluției PIB-ului. În acest context, Banca Națională a Moldovei a majorat rata amortizorului anticiclic de capital până la 2,5%, nivel aplicabil din 26 mai.

Rata creditelor neperformante din sectorul bancar a constituit 4,3%, cu 0,5 puncte procentuale mai mult față de trimestrul precedent, creșterea fiind determinată în principal de criterii calitative de evaluare.

Potrivit CNSF, riscurile de lichiditate, concentrare sectorială și de piață s-au menținut reduse, datorită rezervelor suficiente de lichiditate, structurii diversificate a portofoliilor de credite și expunerii limitate la fluctuațiile pieței. Băncile de importanță sistemică continuă să respecte cerințele de capital și lichiditate.

În sectorul de creditare nebancară, riscurile au fost evaluate drept moderat-reduse. Portofoliul de credite al organizațiilor de creditare nebancară și al asociațiilor de economii și împrumut a crescut cu 2,3%, în principal datorită creditelor acordate persoanelor juridice, iar calitatea portofoliilor s-a menținut relativ constantă.

Comitetul Național de Stabilitate Financiară este prezidat de guvernatorul BNM și reprezintă mecanismul de cooperare dintre instituțiile responsabile de supravegherea și menținerea stabilității financiare.