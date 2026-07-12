Satul cu 150 ha de căpșuni trece prin unul dintre cei mai grei ani din ultimul deceniu.

Cultivatorii de căpșuni din satul Cunicea, raionul Florești, spun că 2026 este unul dintre cei mai dificili ani din ultimii 12 ani.

Localitatea este cunoscută pentru cele aproximativ 150 de hectare cultivate cu căpșuni, însă condițiile meteo din acest sezon au afectat serios recolta, scrie stiri.md cu referire la moldova1.md.

Potrivit fermierilor, înghețurile din primăvară au compromis o parte din culturile aflate în perioada de înflorire, iar vremea instabilă a redus atât cantitatea, cât și calitatea producției.

În același timp, cheltuielile pentru întreținerea plantațiilor au crescut, ceea ce pune presiune suplimentară asupra producătorilor.

Deși continuă recoltarea și încearcă să valorifice fructele rămase, agricultorii spun că încasările din acest an vor fi mult sub nivelul celor din sezoanele precedente.

Cunicea este una dintre cele mai importante localități din Republica Moldova în ceea ce privește cultivarea căpșunilor, o mare parte dintre locuitori având această activitate drept principală sursă de venit.