Satele care s-au amalgamat cu Leova au primit fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii.

Localitățile Sârma, Tochile-Răducani și Sărata-Răzeși, care s-au amalgamat cu orașul Leova în urmă cu jumătate de an, beneficiază deja de primele investiții realizate din fondurile alocate în cadrul reformei.

Au fost achiziționate utilaje și tomberoane pentru salubrizare, a fost modernizată spălătoria socială, au început lucrările de asfaltare, iar administrația a obținut finanțare pentru proiecte de energie solară și extinderea rețelelor de gaze, transmite moldova1.md.

Ca suport inițial, Guvernul a alocat localităților 400 milioane de lei. Banii au fost folosiți pentru pregătirea studiului de fezabilitate tehnico-economic pentru extinderea sistemului de colectare a gunoiului. Ulterior, în etapa principală de finanțare, centrul raional și satele unite cu acesta au primit 12 milioane lei pentru dezvoltarea infrastructurii.

„Mai mult de jumătate din aceste fonduri au fost alocate pentru achiziționarea de utilaje și containere. De asemenea, am prevăzut câte un milion de lei pentru fiecare sat, bani pe care administrația locală îi poate gestiona independent. Totodată, planificăm instalarea unui sistem fotovoltaic care va asigura energie electrică pentru clădirile a patru primării”, a declarat primarul din Leova, Alexandru Bujorean.

Tot cu banii primiți a fost extinsă spălătoria socială din Leova. „O dată se pot spăla maximum 8 kilograme de rufe. De obicei, oamenii vin o dată la două săptămâni, iar dacă este nevoie, o dată pe săptămână. Se adresează în special persoanelor în vârstă care nu au astfel de condiții acasă”, a menționat administratorul spălătoriei sociale, Tatiana Bunescu.

Locuitorii satului Tochile-Răducani spun că până acum nu au observat schimbări semnificative după unirea cu centrul raional: „Până acum totul este la fel. Dar sperăm că va fi mai bine. Avem nevoie de gaz. Apă există, dar gaz nu avem”.

„Până acum doar se vorbește că va fi totul. Promit să repare drumul prin tot satul”.

„Avem un proiect de stat „Europa aproape” – este vorba de repararea a 800 de metri de drum care duc la grădiniță, poștă și școală. De asemenea, dorim să gazificăm satul. Pe banii primiți după unire, consiliul raional a elaborat un proiect pentru construcția magistralei de gaze din satul vecin Tomai”, a spus viceprimarul satului Tochile-Răducani, Sergiu Dvorniciuc.

În satul Sărata-Răzeși, unul dintre primele rezultate ale unirii va fi reparația capitală. Se intenționează reconstruirea completă a unui sector de aproximativ 1,5 kilometri. Comuna Hăsnășenii Noi intenționează, de asemenea, să se unească cu centrul raional. Consiliul local a aprobat deja începerea procedurii.

Deciziile privind unirea voluntară au fost adoptate deja de aproximativ 680 de consilii locale din întreaga țară. Ca stimulent, Guvernul alocă câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor. Banii sunt direcționați către proiecte de infrastructură în sate.