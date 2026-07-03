Salariul minim în Moldova va fi aliniat la standardul european – 50% din salariul mediu la nivel național.

Întrebarea privind modificarea salariului minim va fi analizată de Guvern împreună cu asociațiile angajatorilor și sindicatele cel puțin o dată pe an.

Aceasta este prevederea Directivei UE privind salariul minim adecvat, introdusă în legislația moldovenească și intrată în vigoare, informează logos-press.md.

Pentru evaluarea adecvării salariului minim, ca reper va fi utilizată suma care reprezintă 50% din salariul mediu lunar în economie, prognozat pentru anul precedent celui pentru care se stabilește.

Totodată, această valoare servește ca instrument de evaluare a adecvării salariului minim și nu reprezintă un mecanism automat de stabilire a cuantumului acestuia.

Procesul de armonizare cu normele UE a determinat modificări în mai multe acte normative ale Republicii Moldova. Sunt revizuite Legea privind modul de stabilire și revizuire a salariului minim și Legea salarizării.

Aceste ajustări vor asigura protecția drepturilor angajaților printr-un salariu minim mai echitabil, care reflectă costul vieții și reduce sărăcia.

Salariul minim lunar, precum și cel pe oră, calculat pe baza normei lunare de muncă, sunt stabilite și revizuite prin hotărâre a Guvernului, după consultări cu angajatorii și sindicatele.

Cuantumul lor va fi determinat în funcție de condițiile economice și nivelul salariului mediu în economia națională, precum și de nivelul prognozat al inflației.