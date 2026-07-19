Salariile reale ale angajaților din sectorul bugetar din Moldova au scăzut cu 12%.

În primul trimestru al anului 2026, salariul mediu în sectorul bugetar a scăzut cu 6,8% față de trimestrul precedent și a fost de 13.287 lei înainte de impozitare.

Ținând cont de o inflație de 5,24%, scăderea reală a ajuns la 12%. Astfel de date au fost publicate de Biroul Național de Statistică, transmite rupor.md.

În sectorul real, salariul mediu a fost de 16.909 lei. Comparativ cu trimestrul precedent, acesta a scăzut cu 1% în termeni nominali, iar ținând cont de inflație, cu 6,24%. Totuși, dacă se compară datele cu trimestrul similar al anului trecut, salariile din sectorul bugetar au crescut cu 3,7%, iar în sectorul real cu 11,4%.

Salariul mediu lunar pe țară înainte de impozitare a fost de 15.987 lei. Aceasta reprezintă o creștere de 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, însă comparativ cu trimestrul precedent, indicatorul a scăzut cu 2,3%.

În ciuda unei scăderi trimestriale de 10% în domeniul producției și furnizării de energie electrică, gaze și căldură, salariile rămân în continuare pe locul doi ca mărime, cu o medie de 22.644 lei. Primul loc la mărimea salariilor îl ocupă sectorul IT, cu suma de 39.374 lei, iar pe locul trei producția și furnizarea de energie electrică, gaze și căldură, cu 22.644 lei.

Salariile cele mai mici au fost înregistrate în agricultură, silvicultură și pescuit – 10.246 lei, în hoteluri și restaurante – 11.331 lei, precum și în domeniul artei, recreerii și divertismentului – 12.148 lei.

De asemenea, comparativ cu trimestrul precedent, salariile au scăzut în domeniile sănătății cu 9,6% și în industria extractivă cu 7%. Creșterea cea mai mare a fost înregistrată în domeniul serviciilor administrative și activităților auxiliare – cu 43%, și în IT cu 6%.