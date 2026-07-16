Salariile din sectorul bugetar au scăzut în termeni reali cu 1,5%.

În primul trimestru al anului 2026, conform datelor Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, salariul mediu în sectorul real al economiei a crescut în termeni reali cu 5,9%, iar în sectorul bugetar a scăzut cu 1,5%.

Salariul mediu lunar nominal brut al angajatului în economia națională în perioada ianuarie-martie a acestui an a fost de 15.987 lei și a crescut cu 9,7% în termeni nominali comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025, scrie logos-pres.md.

În termeni reali, salariul a crescut cu 4,2%, ceea ce se datorează inflației de 5,24% și majorării salariului minim în economie cu 15%. În valută străină, acesta a fost de aproximativ 798 euro sau 934 dolari, conform datelor Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

Pe sectoare, salariul a fost:

în sectorul real – 16.910 lei, o creștere de 11,4% în termeni nominali și de 5,9% în termeni reali;

în sectorul bugetar – 13.288 lei, o creștere de 3,7% în termeni nominali și o scădere de 1,5% în termeni reali.

Totodată, nu este inutil de menționat că, în ultimii șapte ani, în condițiile unei reduceri constante a numărului de profesori și medici, aparatul birocratic a crescut regulat.

De exemplu, în 2019, în nouă ministere erau 31.602 funcționari publici, iar în 2026, în 16 ministere, numărul acestora a ajuns la 57.954.

În primul trimestru al anului 2026, în majoritatea tipurilor de activități economice s-a înregistrat o creștere a salariului mediu lunar (în termeni reali) comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Creșteri ale salariului au fost înregistrate în serviciile administrative și auxiliare (+39,8%), activități profesionale, științifice și tehnice (+12,1%), tehnologia informației și comunicațiilor (+10,6%), construcții (+8,8%), hoteluri și restaurante (+8,3%), arte, recreere și divertisment (+6,6%), transport și depozitare (+5,9%), comerț cu ridicata și cu amănuntul (+5,5%), agricultură, silvicultură și pescuit (+5,3%), industrie (+4,5%), operațiuni imobiliare (+4,5%) și activități financiare și de asigurări (+2,1%).

În același timp, s-a înregistrat o scădere a salariului mediu lunar în educație (-0,1%), sănătate și asistență socială (-0,6%), alte tipuri de servicii (-2,7%), precum și în administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii (-2,7%).

Salariile peste media națională au fost oferite în domenii precum: tehnologia informației și comunicațiilor (aproximativ de 2,5 ori mai mare decât media), activități financiare și de asigurări (de 1,8 ori), activități administrative și auxiliare (+19,7%), activități profesionale, științifice și tehnice (+18,2%), alte servicii (+17,5%), administrație publică și apărare, asigurări sociale obligatorii (+7,2%), sănătate și asistență socială (+3,3%).

Salariile sub media națională au fost înregistrate în următoarele domenii: agricultură, silvicultură și pescuit (64% comparativ cu media națională), hoteluri și restaurante (71%), arte, recreere și divertisment (76%), educație (82%), operațiuni imobiliare (84%), transport și depozitare (84,3%), construcții (87%), comerț cu ridicata și cu amănuntul (90,3%), industrie (91,7%).