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24 Iulie 2026, 07:27
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S-a înregistrat o creștere a economiei moldovenești, după o perioadă de stagnare

După prima jumătate a anului, marcată de stagnare, indicatorul economic anticipativ interactiv al ONG Expert-Grup a revenit în zona de creștere în mai-iunie 2026.

S-a înregistrat o creștere a economiei moldovenești, după o perioadă de stagnare.
S-a înregistrat o creștere a economiei moldovenești, după o perioadă de stagnare.

Semnalul de bază, măsurat prin media mobilă pe 3 luni, a crescut până la 23 iulie cu +0,14 deviații standard peste media istorică — o creștere moderată, apropiată de potențial, dar fără accelerare, scrie logos-pres.md.

Impulsul vine din economia reală: producția industrială a accelerat până la +8,2% în termeni anuali în mai 2026, susținută de industria prelucrătoare și sectorul energetic, la care s-au adăugat dinamica stabilă a comerțului cu amănuntul (+11% în termeni reali) și redresarea exportului de mărfuri (+17% în termeni anuali).

O ușoară deteriorare a ratei creditelor neperformante — aceasta a crescut până la aproximativ 5,3%, de la aproximativ 4,1% cu un an în urmă, și o primă de risc persistentă pe piața obligațiunilor de stat.

Acest indicator combină în pondere egală șase indicatori publicați de BNS și BNM: producția industrială, comerțul cu amănuntul, exportul, masa monetară M3, rata creditelor neperformante și diferența dintre randamentul titlurilor de stat pe 364 de zile și rata de bază a BNM.

Metodologia corespunde practicii consacrate a OCDE, Consiliului Conferinței, Comisiei Europene și Băncii Italiei, asigurând o evaluare a stării economiei cu aproximativ 1–2 trimestre înaintea statisticilor oficiale ale PIB-ului.

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