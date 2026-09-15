România va construi a treia LEA către Moldova: Transelectrica pregătește proiectul

România promovează proiectul unei noi linii de înaltă tensiune, care va conecta cele două maluri ale Prutului.

Transelectrica, operatorul sistemului energetic național al României, intenționează să anunțe o licitație pentru servicii de proiectare a viitoarei linii electrice aeriene de 400 kV Gutinaș — Strășeni, relatează bani.md.

Pentru serviciile de proiectare, Transelectrica a prevăzut în planul de achiziții pentru anul 2026 o sumă estimativă de 1,5 milioane de lei românești (circa 300 de mii de euro). Contractul va fi multianual și va fi atribuit în urma unei proceduri care se va desfășura online.

Înainte de anunțarea achiziției, Transelectrica a desfășurat consultări de piață pentru actualizarea valorii estimative și a cerințelor tehnice. Compania selectată va trebui să elaboreze studiul de fezabilitate și documentația necesară pentru implementarea proiectului investițional.

Prima etapă va include studii topografice și geotehnice, precum și documentația necesară pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Durata acesteia va fi de cel mult 10 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor, fără a lua în calcul timpul necesar pentru obținerea avizelor tehnice. Ulterior, proiectantul va pregăti documentația pentru obținerea autorizațiilor și avizelor necesare, precum și pentru desfășurarea procedurilor de expropriere a terenurilor.

Linia Gutinaș — Strășeni va avea o lungime de circa 270 de kilometri, dintre care aproximativ 200 de kilometri vor traversa teritoriul României și 70 de kilometri — teritoriul Republicii Moldova. Pe partea română, linia va porni de la stația electrică Gutinaș, unde este prevăzută și construirea unei noi celule de linie de plecare de 400 kV.

Aceasta va fi a treia interconexiune de 400 kV între România și Republica Moldova. Prima — Isaccea — Vulcănești — este deja funcțională, iar a doua — Suceava — Bălți — se află în faza de construcție și urmează să fie finalizată în 2028.

Noua linie ar trebui să majoreze capacitatea de transport al energiei electrice între cele două țări cu 1.184 MW și va permite integrarea suplimentară a peste 1.000 MW de capacități de generare.

Costul părții moldovenești a proiectului este estimat la circa 130 de milioane de dolari, finanțarea urmând să fie asigurată în mare parte de Statele Unite.