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libertatea.ro logolibertatea
3 August 2026, 13:01
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România a început să achiziționeze energie electrică din Ucraina prin Energocom

Compania românească Nuclearelectrica a început să achiziționeze energie electrică din Ucraina cu sprijinul companiei moldovenești Energocom. Despre aceasta a anunțat luni chiar Nuclearelectrica.

România a început să achiziționeze energie electrică din Ucraina prin Energocom.
România a început să achiziționeze energie electrică din Ucraina prin Energocom.

Decizia a fost luată pentru compensarea deficitului de energie electrică apărut după oprirea primului grup energetic al SNE „Cernavodă”, precum și pentru reducerea impactului asupra pieței energetice din România, informează libertatea.ro.

Compania menționează că colaborarea cu Energocom se bazează pe un memorandum de înțelegere, semnat în 2023, și reflectă intenția ambelor părți de a consolida reziliența energetică și sprijinul reciproc.

„Colaborarea actuală confirmă caracterul reciproc și de durată al acestui parteneriat. Așa cum, anterior, România și Nuclearelectrica au contribuit la asigurarea securității energetice a Republicii Moldova, sprijinul actual din partea Energocom demonstrează importanța relațiilor bilaterale, întemeiate pe solidaritate”, se arată într-un comunicat al companiei.

Situația energetică din România s-a înrăutățit din cauza secetei puternice și a scăderii nivelului de apă în râuri, inclusiv în Dunăre, a anunțat anterior premierul Ilie Bolojan. În acest context, pe 31 iulie, Guvernul a anunțat regim de pregătire sporită pe întreg teritoriul țării, pe toată luna august.

Primul grup energetic al SNE „Cernavodă” a fost oprit planificat săptămâna trecută. În cazul opririi și celui de-al doilea reactor, România ar putea pierde aproximativ 1400 MW de capacități de generare.

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