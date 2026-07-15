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bani.md logobani
15 Iulie 2026, 13:22
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Rija: Situația din Marea Azov și Golful Persic va influența prețurile cerealelor în Moldova

Potrivit economistului Iurie Rija, piața cerealelor din regiunea Mării Negre intră într-o nouă etapă.

Rija: Situația din Marea Azov și Golful Persic va influența prețurile cerealelor în Moldova.
Rija: Situația din Marea Azov și Golful Persic va influența prețurile cerealelor în Moldova.

Aceasta este o etapă în care prețurile sunt influențate tot mai mult de costurile logistice, piața fizică și riscurile geopolitice, nu doar de nivelul recoltelor sau de evoluția contractelor futures, transmite bani.md.

La Giurgiulești, grâul este cumpărat cu aproximativ 3,40 lei/kg, echivalentul a circa 193 de dolari pe tonă. Chiar dacă acest nivel rămâne cu aproximativ 36 de dolari sub indicele internațional al grâului de export, majorarea reflectă îmbunătățirea raportului dintre cerere și ofertă în regiune.

Economistul explică faptul că porturile rusești Rostov, Azov și Taganrog, prin care este exportată o parte importantă din producția agricolă a sudului Rusiei, operează pe canale cu adâncimi reduse, ceea ce limitează accesul navelor maritime de mare capacitate și majorează costurile logistice. În aceste condiții, o parte din cererea internațională se reorientează către alte origini, inclusiv România, Ucraina și, indirect, Republica Moldova.

În schimb, piața orzului rămâne sub presiunea recoltei abundente. Prețul de achiziție este de aproximativ 3,10 lei/kg, echivalentul a 176 de dolari pe tonă, iar cererea externă nu reușește să absoarbă volumele disponibile.

Cea mai puternică evoluție este înregistrată de rapiță, al cărei preț a ajuns la 10 lei/kg, respectiv aproape 568 de dolari pe tonă. Potrivit analizei, scumpirea este alimentată de creșterea prețului petrolului, care stimulează cererea pentru biodiesel și, implicit, pentru uleiul de rapiță, pe fondul tensiunilor din zona Strâmtorii Ormuz.

Iurie Rija mai subliniază că, în următoarele săptămâni, fermierii ar trebui să urmărească mai puțin oscilațiile zilnice ale burselor și mai mult evoluția exporturilor rusești, condițiile de navigație din Marea Azov, situația din Golful Persic și costurile transportului maritim, factori care vor influența direct prețurile pe care le vor obține pentru recolta din 2026.

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