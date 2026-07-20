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20 Iulie 2026, 10:21
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Rezervele valutare ale Moldovei au scăzut și au ajuns la 5,2 miliarde de euro

Rezervele oficiale valutare și alte active valutare ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) la 10 iulie 2026 s-au redus cu 0,98 milioane euro față de sfârșitul lunii iunie și au ajuns la 5.212,9 milioane euro.

Rezervele valutare ale Moldovei au scăzut ușor, ajungând la 5,2 miliarde de euro.
Rezervele valutare ale Moldovei au scăzut ușor, ajungând la 5,2 miliarde de euro.

În iunie s-a înregistrat o creștere a valorii rezervelor valutare. Fluctuațiile lunare ale valorii depind de încasările externe, operațiunile pe piață și reevaluarea valutelor, scrie logos-pres.md.

Datele agregate despre situație și influența tuturor factorilor asupra valorii rezervelor valutare ale BNM sunt publicate post factum. Factorul cheie în iunie, când s-a înregistrat un sold pozitiv, a fost reevaluarea activelor, cauzată de fluctuațiile lunare ale cursurilor valutare față de dolarul SUA.

Conform statisticilor Băncii Naționale, în ansamblu, de la începutul anului valoarea activelor a crescut cu 108,64 milioane euro (+2,13%). La sfârșitul lunii iunie acestea erau evaluate la 5.104,26 milioane euro. Această cifră indică o tendință de reducere în contextul volatilității lunare.

Maximul istoric al rezervelor valutare ale BNM în dolari SUA a fost atins pe 4 octombrie 2024, când acestea au constituit 5.695,02 milioane dolari. Totuși, ele acoperă în continuare normele obligațiilor privind importurile.

Reamintim că depășirea pragului de 5 miliarde dolari, când a avut loc o creștere semnificativă, s-a produs chiar în 2024. Recordurile anterioare, pentru comparație, când rezervele au trecut de 4 miliarde dolari, datează din toamna anului 2021, iar în 2013 nivelul maxim era de aproximativ 2,83 miliarde dolari.

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