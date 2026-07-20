Rezervele valutare ale Moldovei au scăzut și au ajuns la 5,2 miliarde de euro

Rezervele oficiale valutare și alte active valutare ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) la 10 iulie 2026 s-au redus cu 0,98 milioane euro față de sfârșitul lunii iunie și au ajuns la 5.212,9 milioane euro.

În iunie s-a înregistrat o creștere a valorii rezervelor valutare. Fluctuațiile lunare ale valorii depind de încasările externe, operațiunile pe piață și reevaluarea valutelor, scrie logos-pres.md.

Datele agregate despre situație și influența tuturor factorilor asupra valorii rezervelor valutare ale BNM sunt publicate post factum. Factorul cheie în iunie, când s-a înregistrat un sold pozitiv, a fost reevaluarea activelor, cauzată de fluctuațiile lunare ale cursurilor valutare față de dolarul SUA.

Conform statisticilor Băncii Naționale, în ansamblu, de la începutul anului valoarea activelor a crescut cu 108,64 milioane euro (+2,13%). La sfârșitul lunii iunie acestea erau evaluate la 5.104,26 milioane euro. Această cifră indică o tendință de reducere în contextul volatilității lunare.

Maximul istoric al rezervelor valutare ale BNM în dolari SUA a fost atins pe 4 octombrie 2024, când acestea au constituit 5.695,02 milioane dolari. Totuși, ele acoperă în continuare normele obligațiilor privind importurile.

Reamintim că depășirea pragului de 5 miliarde dolari, când a avut loc o creștere semnificativă, s-a produs chiar în 2024. Recordurile anterioare, pentru comparație, când rezervele au trecut de 4 miliarde dolari, datează din toamna anului 2021, iar în 2013 nivelul maxim era de aproximativ 2,83 miliarde dolari.