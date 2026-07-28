Rezervele de combustibil în Moldova sunt suficiente pentru șapte zile.

Rezervele actuale de motorină ale Moldovei vor fi suficiente pentru aproximativ o săptămână, dar autoritățile așteaptă noi rezerve pe fondul crizei combustibililor.

Despre acest lucru a informat directorul Centrului de gestionare a crizelor, Serghei Diaconu, informează rupor.md.

Șeful Centrului de Gestionare a Crizelor a remarcat caracterul limitat al rezervelor existente, subliniind necesitatea reluării rapide a aprovizionării.

„În acest moment, rezervele de motorină sunt suficiente pentru șapte zile. Așteptăm noi livrări”, a declarat Serghei Diaconu.

Reamintim că deficitul de combustibil din țară a apărut din cauza factorilor logistici și regionali, care au afectat semnificativ importul de produse petroliere prin porturile și rafinăriile din România.

Guvernul a instituit pentru 30 de zile regimuri de pregătire sporită în sectoarele energetic și hidrologic. Deciziile au fost luate pe 28 iulie, în cadrul unei ședințe extraordinare convocate de prim-ministrul Vasile Tofan, din cauza întreruperilor în livrările de motorină și a scăderii nivelului apei în Nistru.

Potrivit lui Tofan, problemele cu motorina au fost cauzate de suprapunerea mai multor crize regionale. Avarierea terminalelor din Novorossiisk a limitat exportul petrolului kazah, care reprezintă materia primă principală pentru rafinăria românească Petromidia. La situație au contribuit și conflictul din Orientul Mijlociu și scăderea nivelului Dunării, din cauza căreia barjele cu combustibil nu pot fi încărcate complet și nu pot ajunge fără impedimente până la Giurgiulești.

Ministrul Energiei Dorin Junghietu a comunicat că până pe 27 iulie nu era motorină la 53 de benzinării din Moldova. Țara noastră importă din România aproximativ 99% din benzină, 70% din motorină, 70% din gazul lichefiat și tot kerosenul pentru aviație. Kazahstanul a anunțat deja reluarea exportului de petrol, însă refacerea livrărilor va dura timp. Potrivit estimărilor lui Junghietu, pornirea conductei și livrarea primului petrolier la terminalul din Constanța vor necesita între cinci și șapte zile. Ulterior, rafinăria va avea nevoie de câteva zile pentru a restabili volumele normale de procesare.