Rezervele de combustibil în Moldova scad din cauza problemelor de navigație pe Dunăre.

Stocurile de produse petroliere din Republica Moldova înregistrează o ușoară scădere, însă situația nu pune în pericol aprovizionarea pieței, susține Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Potrivit directorului instituției, Constantin Borosan, autoritățile monitorizează constant evoluția stocurilor și nu există motive de îngrijorare pentru consumatori, scrie bani.md.

În cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV, Constantin Borosan a declarat că ANRE a solicitat tuturor companiilor petroliere să prezinte informații privind nivelul actual al stocurilor și planurile de import pentru lunile iulie și august.

„Agenția a solicitat tuturor companiilor petroliere să raporteze care este nivelul stocurilor și care sunt planurile de import pentru luna iulie și pentru luna august. Observăm, într-adevăr, o tendință ușoară de descreștere a stocurilor”, a declarat directorul ANRE.

Potrivit acestuia, diminuarea stocurilor este determinată în principal de condițiile dificile de navigație pe Dunăre. Nivelul foarte scăzut al apei împiedică accesul navelor de mare capacitate în Portul Giurgiulești, ceea ce încetinește procesul de aprovizionare.

„Dunărea este la unul dintre cele mai scăzute niveluri, iar navele cu încărcături mari nu pot intra. Respectiv, sunt necesare mai multe curse cu nave mai mici pentru a suplini aceste stocuri”, a explicat Borosan.

Șeful ANRE a precizat că instituția a informat Ministerul Energiei și Centrul Național de Management al Crizelor despre această evoluție și a dat asigurări că nu există riscuri de penurie.

„La moment nu există motive să ne îngrijorăm că nu sunt produse petroliere. Nu există riscuri de panică la stațiile PECO”, a declarat Constantin Borosan.

Pentru ziua de astăzi, ANRE a stabilit un preț maxim de 29,68 lei/litru pentru benzina COR 95 și 29,49 lei/litru pentru motorina standard.