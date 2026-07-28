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28 Iulie 2026, 13:08
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Restanțele salariale în Moldova s-au redus cu 18% într-un an

La sfârșitul anului 2025, angajatorii din Moldova aveau datorii de peste 165 de milioane de lei față de angajații lor, reprezentând salarii și alte plăți legate de muncă.

Restanțele salariale în Moldova s-au redus cu 18% într-un an.
Restanțele salariale în Moldova s-au redus cu 18% într-un an.

Peste 10,8 mii de lucrători au fost afectați de aceste întârzieri, informează logos-press.md.

Aceasta reprezintă o scădere de aproximativ 18% față de anul precedent: în 2024, datoriile depășeau 200 de milioane de lei.

Cea mai mare parte a datoriilor a fost acumulată în domeniul transporturilor și depozitării – peste 126 de milioane de lei. În continuare se situează industria prelucrătoare – aproximativ 14 milioane de lei, agricultura și silvicultura, pescuitul – 6,4 milioane de lei, precum și construcțiile – aproximativ 6 milioane de lei. 

În total, întârzierile la plata salariilor au fost identificate la 509 angajatori. Printre angajații afectați de această problemă sunt aproximativ 4 mii de femei, 93 de persoane cu dizabilități și 9 minori. 

După cum a declarat directorul Inspectoratului de Stat al Muncii, Nicolae Vutcariov, instituția pe care o conduce a efectuat anul trecut 3.453 de controale, cu 33% mai mult decât cu un an în urmă. Acestea au vizat întreprinderi în care lucrează 186.261 de persoane și au fost identificate 21.550 de încălcări ale legislației muncii. 

În același timp, angajatorii au confirmat înlăturarea încălcărilor depistate în 2.529 de cazuri, în timp ce cu un an în urmă astfel de confirmări au fost 1.989.

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