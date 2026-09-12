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12 Septembrie 2026, 09:03
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Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria au pus bazele celui mai mare GECT din Europa

Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria au semnat vineri, 11 septembrie, la Constanța, România, actele de constituire ale Asociației „Porțile de Est” (EAST GATE).

Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria au pus bazele celui mai mare GECT din Europa.
Republica Moldova, România, Ucraina și Bulgaria au pus bazele celui mai mare GECT din Europa.

Noua structură va reuni circa 300 de autorități publice, universități și instituții de cercetare științifică, acoperind un teritoriu cu o suprafață de 150.000 de kilometri pătrați și o populație de peste 10 milioane de persoane, relatează eastgate.ro, transmite  logos-pres.md.

Inițiatorii susțin că noua structură va ridica relațiile dintre comunitățile participante la un nivel mai stabil și mai strategic. 

Ceremonia de la Constanța a inclus semnarea proiectului Acordului de constituire și a Statutului GECT EAST GATE, precum și a Declarației de la Constanța. 

Structura reunește administrații și instituții din România și Bulgaria, state membre ale Uniunii Europene, alături de Republica Moldova și Ucraina. 

„Astăzi, pe țărmurile Mării Negre, patru state și-au dat mâna. Semnăturile puse la Eforie Nord nu încheie procesul, ci deschid drumul: de la Carpați până la Dunăre, comunitățile locale au decis să creeze împreună porțile estice ale Uniunii Europene — deschise și pline de viață”, a subliniat reprezentantul Ucrainei, Sergiu Suharenko. După cum s-a relatat anterior, Moldova a devenit cofondatoare a grupului EAST GATE pentru acces direct la fondurile UE.

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