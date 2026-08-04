Republica Moldova a intrat în rândul țărilor europene cu cel mai mic salariu minim.

Eurostat a publicat date privind salariul minim pentru al doilea semestru al anului 2026.

Potrivit raportului, din ianuarie până în iulie salariul minim, înainte de deducerea impozitelor, a fost majorat doar în 8 din 29 de țări europene.

În același interval, inflația consumatorilor în zona euro a fost de 3,2%. Asta înseamnă că, în multe țări, veniturile reale ale angajaților care primesc salariul minim au scăzut, transmite rupor.md.

În iulie 2026, cel mai mare salariu minim lunar, înainte de impozitare, este înregistrat în Luxemburg — 2.771 de euro.

În rândul statelor UE, cel mai mic salariu minim este în Bulgaria (620 de euro). Dacă se iau în calcul și statele candidate la UE, pe ultimul loc se află Ucraina (169 de euro).

Salariul minim este mai mare de 2.000 de euro în cinci țări:

Luxemburg — 2.771 de euro;

Irlanda — 2.391 de euro;

Germania — 2.343 de euro;

Țările de Jos — 2.338 de euro;

Belgia — 2.234 de euro.

Franța, cu 1.867 de euro, se află la puțin timp distanță de acest grup.

În intervalul 1.000-2.000 de euro se află Slovenia, Spania, Lituania, Polonia, Cipru, Grecia, Portugalia și Croația.

În alte 15 țări, salariul minim rămâne sub 1.000 de euro pe lună. Peste jumătate dintre acestea sunt state candidate la UE.

Cele mai scăzute valori sunt înregistrate în Ucraina (169 de euro) și în Moldova (313 de euro).

În același timp, în unele state candidate la UE, salariul minim este deja mai mare decât în Bulgaria. Este vorba despre Turcia (621 de euro), Macedonia de Nord (624 de euro), Muntenegru (670 de euro) și Serbia (743 de euro).

Ce se schimbă ținând cont de puterea de cumpărare

Dacă se compară salariile minime după standardul puterii de cumpărare (PPS), diferența dintre țări se reduce semnificativ. Acest indicator ia în calcul costul bunurilor și serviciilor și permite o comparație mai obiectivă a veniturilor reale.

În acest criteriu conduce Germania — 2.164 PPS, urmată de:

Luxemburg — 2.108 PPS;

Țările de Jos — 2.023 PPS;

Belgia — 1.922 PPS;

Irlanda — 1.756 PPS.

Salariul minim din Franța, Slovenia, Spania și Polonia depășește, de asemenea, 1.500 PPS.

Cea mai mică valoare dintre statele UE este înregistrată în Estonia — 935 PPS, puțin peste Letonia (938 PPS). Turcia și Bulgaria rămân, de asemenea, sub pragul de 1.000 PPS.

Anumite țări candidate la UE depășesc statele membre. Astfel, Macedonia de Nord (1.142 PPS) și Serbia (1.094 PPS) devansează șapte state UE, inclusiv Malta, Slovacia, Ungaria și Cehia.

Cine a câștigat și cine a pierdut după recalculare

După recalculare în funcție de puterea de cumpărare, România și Macedonia de Nord au îmbunătățit cel mai mult pozițiile: fiecare a urcat imediat cu opt locuri.

De asemenea, au îmbunătățit vizibil rezultatele Serbia (+5 poziții), Croația și Bulgaria (+3).

Cea mai mare scădere a înregistrat Estonia, coborând de pe locul 16 pe locul 26. Letonia, Cehia și Cipru au pierdut câte patru poziții.

Salariile minime aproape că nu au mai crescut

Din ianuarie până în iulie 2026, salariul minim a fost majorat doar de opt țări:

Macedonia de Nord — 6,9%;

România — 6,8%;

Estonia — 6,8%;

Belgia — 5,8%;

Grecia — 4,5%;

Luxemburg — 2,5%;

Franța — 2,4%;

Țările de Jos — 1,9%.

În toate celelalte țări, nivelul salariului minim nu s-a schimbat. Pe fondul unei inflații ridicate, acest lucru a dus la scăderea veniturilor reale ale angajaților. Potrivit Eurostat, inflația în zona euro în această perioadă a fost de 3,2%, iar în Malta a ajuns la 8,2%, în Cipru — 5,4%, în Țările de Jos — 4,7%.

Turcia își pierde rapid puterea de cumpărare

Situația din Turcia este deosebit de vizibilă. Din decembrie 2025 până în iunie 2026, prețurile din țară au crescut cu 17,8%. În același timp, salariul minim este revizuit acum doar o dată pe an, astfel încât puterea sa de cumpărare scade rapid.

În plus, Turcia rămâne țara cu cea mai mare pondere a angajaților care primesc salariul minim — aproape 40%.

Unde nu există salariu minim

În cinci țări UE nu există salariu minim stabilit legal. Este vorba despre Italia, Danemarca, Suedia, Austria și Finlanda.