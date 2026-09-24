Republica Moldova a îndeplinit peste 90% din angajamente: Noi fonduri UE sunt așteptate în octombrie.

Moldova așteaptă la începutul lunii octombrie următoarea finanțare în cadrul Mecanismului de Reformă și Creștere.

Este vorba despre fonduri pentru reformele care urmau să fie implementate până în iunie 2026 și care au fost deja implementate, iar în zilele următoare Comisia Europeană va efectua evaluarea lor oficială, transmite rupor.md.

Despre aceasta s-a discutat la prima ședință a Comitetului de monitorizare a implementării Mecanismului de reformă și creștere, care a avut loc pe 24 septembrie la Chișinău. Potrivit Comisiei Europene, Republica Moldova a îndeplinit deja 28 de angajamente și a deblocat circa 504 milioane de euro în cadrul mecanismului. Gradul de îndeplinire a angajamentelor depășește 90%.

Directoarea Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică a Comisiei Europene, Adrienn Kiraly, a remarcat ritmul înalt de implementare a reformelor.

„Republica Moldova se numără printre țările candidate aflate în frunte în ceea ce privește implementarea Planului de creștere — gradul de îndeplinire a angajamentelor depășește 90%. Este un rezultat remarcabil, iar acum cel mai important este să menținem acest ritm”, a declarat Kiraly.

Potrivit acesteia, următoarele șase luni vor fi importante pentru realizarea noilor etape ale Planului de creștere, inclusiv pentru accelerarea proiectelor investiționale.

„Vă puteți baza pe sprijinul nostru”, a adăugat reprezentanta Comisiei Europene.

Secretarul general al Guvernului și coordonatorul național al Mecanismului de reformă și creștere, Alexei Buzu, a declarat că autoritățile trebuie să mențină ritmul reformelor și să accelereze implementarea proiectelor investiționale. Potrivit lui, Planul de creștere este cel mai mare pachet de sprijin economic pentru Republica Moldova și prevede o agendă amplă de reforme.

În cadrul ședinței a fost discutată, de asemenea, extinderea investițiilor prin Platforma de investiții pentru vecinătate, precum și necesitatea unei monitorizări și raportări transparente. Planul de creștere al Republicii Moldova prevede finanțare de până la 1,9 miliarde de euro pentru anii 2025–2027, iar plățile depind de realizarea reformelor convenite.