Remitențele moldovenilor din străinătate au crescut cu peste 25% într-un an.

Transferurile de bani expediate de moldovenii care muncesc în străinătate continuă să crească.

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM), în iunie 2026 transferurile nete au ajuns la 181,3 milioane de dolari, cu 39,35 milioane de dolari mai mult decât în aceeași lună a anului trecut, când au fost de 141,95 milioane de dolari. Creșterea anuală este de aproximativ 27,7%, scrie bani.md.

Comparativ cu luna mai 2026, când au fost transferate 170,66 milioane de dolari, remitențele au crescut cu 10,64 milioane de dolari, echivalentul unui avans de 6,2%.

Datele BNM arată că valoarea brută a transferurilor a fost de 183,05 milioane de dolari, iar prin sistemele de remitere de bani (SRB) au fost efectuate transferuri brute de 90,86 milioane de dolari.

Și structura valutară a transferurilor rămâne dominată de moneda europeană. Euro reprezintă 79% din totalul sumelor expediate prin sistemele de remitere, fiind urmat de dolarul american, cu 11%, și leul moldovenesc, cu 10,2%. Transferurile în ruble rusești au rămas la zero.

Evoluția din prima jumătate a anului arată un trend ascendent al remitențelor. În perioada ianuarie–iunie 2026, moldovenii din diaspora au transferat acasă, în total, 966,11 milioane de dolari, față de 771,04 milioane de dolari în aceeași perioadă din 2025. Astfel, remitențele au crescut cu 195,07 milioane de dolari, ceea ce reprezintă un avans de 25,3%.

Datele statistice relevă că circa un milion de moldoveni muncesc în străinătate, iar zilnic din țară pleacă câte 80 de oameni.