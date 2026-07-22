Regulile de acordare a indemnizațiilor pentru concediul de maternitate femeilor necăsătorite vor fi schimbate.

Femeile necăsătorite oficial vor putea primi acum o indemnizație completă pentru sarcină și naștere, calculată în baza salariului tatălui copilului. Condiția principală este ca bărbatul să recunoască oficial paternitatea.

Guvernul a aprobat modificări care egalizează drepturile părinților în domeniul protecției sociale, indiferent dacă căsătoria este înregistrată oficial, transmite rupor.md.

Până acum, dacă o femeie însărcinată nu lucra oficial, putea primi indemnizația de maternitate prin salariul soțului, dar numai dacă erau căsătoriți oficial. Dacă cuplul locuia împreună fără înregistrare, femeia pierdea această posibilitate, chiar dacă tatăl copilului lucra, plătea taxe și era dispus să asigure financiar familia.

Acum, indemnizația pentru sarcină și naștere poate fi calculată din venitul asigurat oficial al tatălui copilului, indiferent dacă cuplul este căsătorit sau nu. Principalul este recunoașterea oficială a paternității.

Potrivit Agenției Servicii Publice, în Moldova aproximativ 19% dintre copii se nasc în afara căsătoriei oficiale.