Regulament, elaborat pentru domeniul frumuseții din Moldova.

Serviciul Fiscal de Stat a elaborat un ghid pentru prestarea serviciilor în domeniul frumuseții. Documentul are scopul de a sprijini persoanele fizice să își legalizeze activitatea.

Astăzi, ei pot activa în specialitatea „Furnizarea serviciilor de către frizeri și saloanele de înfrumusețare”, conform Clasificatorului tipurilor de activitate economică, precum și pot desfășura activitatea „Servicii de frizerie și cosmetice” pe baza unui patent antreprenorial, transmite logos-pres.md

Documentul este publicat pe site-ul oficial al organului fiscal. Acesta include informații despre tipurile de activitate economică din acest domeniu. Totodată, se subliniază că nu intră în domeniu furnizarea serviciilor de natură medicală.

Regulamentul precizează și modul de desfășurare a activității în domeniul furnizării serviciilor de înfrumusețare ca angajat, în cadrul unei colaborări sau independent.

Regulamentul stabilește și formele juridice de organizare a unei astfel de activități, care diferă în funcție de mărimea veniturilor obținute, precum și particularitățile fiecăreia. Sunt explicate separat regimurile fiscale aplicabile în acest domeniu, în funcție de forma de organizare, precum și modul de calcul și plată a obligațiilor fiscale.

În document sunt explicate și riscurile, precum și consecințele nerespectării cerințelor stabilite. Pentru o aplicare corespunzătoare, în ghid sunt incluse contactele organului fiscal. Acestea vor ajuta specialiștii din domeniu să obțină consultanță în etapa de inițiere sau desfășurare a unei astfel de activități.