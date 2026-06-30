Refugiații ucraineni au contribuit cu 1,6 miliarde de lei la bugetul R. Moldova.

Refugiații ucraineni au contribuit, începând cu anul 2022 și până în prezent, cu aproximativ 1.6 miliarde de lei la bugetul public al Republicii Moldova prin taxe și contribuții sociale.

Totodată, aceștia au lansat peste 200 de afaceri pe piața locală, transmite moldova1.md.

Datele au fost prezentate într-o ședință recentă a Consiliului Economic de pe lângă prim-ministrul R. Moldova.

Totuși, deși cadrul legal național permite accesul refugiaților pe piața muncii, integrarea deplină a acestora rămâne un proces complex, limitat de bariere lingvistice, dificultăți în recunoașterea calificărilor și adaptarea la cerințele autohtone, au remarcat participanții la discuții.

Potrivit estimărilor UNHCR și UNDP, aproximativ 2.080 de refugiați ar putea opta pentru regimul de antreprenor independent în anul 2027, o măsură care ar putea genera anual circa 60 de milioane de lei în venituri fiscale și beneficii economice, cu costuri administrative minime.

Totodată, cei prezenți la ședință au analizat procedurile de obținere a permiselor de muncă și mecanismele de recunoaștere a calificărilor profesionale, în contextul în care peste 47.000 de refugiați ucraineni și-au prelungit statutul de protecție temporară de la începutul anului curent, iar alte 4.700 au depus cereri noi.

Membrii Consiliului Economic a reiterat angajamentul pentru dezvoltarea unor politici eficiente de incluziune economică, iar agenții economici au fost încurajați să respecte cadrul legal privind angajarea și să asigure protecția drepturilor lucrătorilor străini.