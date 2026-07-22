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Infotag.md logoInfotag
22 Iulie 2026, 10:15
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Reforma sistemului de salarizare din sectorul bugetar va necesita 6 miliarde de lei

Reforma sistemului de salarizare din sectorul bugetar va necesita 6 miliarde de lei (298,5 milioane de euro), a declarat premierul Vasile Tofan.

Reforma sistemului de salarizare din sectorul bugetar va necesita 6 miliarde de lei.
Reforma sistemului de salarizare din sectorul bugetar va necesita 6 miliarde de lei.

El a spus că în cel mai scurt timp Guvernul va pregăti un nou proiect de politică fiscală, în care vor fi luate în considerare toate observațiile și propunerile la prima variantă, prezentată de Guvernul condus de Alexandru Munteanu, scrie infotag.md.

Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat că în bugetul pentru 2027 Guvernul intenționează să prevadă resurse pentru finanțarea reformelor. Este vorba despre faptul că aceste mijloace vor fi obținute, în primul rând, prin creșterea disciplinei fiscale și combaterea evaziunii fiscale.

„Prima și cea mai corectă decizie este să facem ca cei care nu plătesc taxe să înceapă să o facă”, a remarcat ea.

Potrivit Victoriei Belous, doar prin disciplina fiscală nu va fi posibil să se acopere toate cheltuielile. Din acest motiv, pentru acoperirea cheltuielilor necesare, Guvernul va fi nevoit să recurgă la ajustarea unor taxe și impozite, inclusiv a facilităților fiscale și preferințelor financiare existente în prezent.

„În prezent există facilități fiscale care costă scump bugetul de stat”, a remarcat Belous.

Ea a amintit că în bugetul de stat pentru anul viitor trebuie să fie prevăzute resurse financiare pentru reforma administrativ-teritorială. Așa cum a comunicat anterior Guvernul, localităților care au acceptat să se unească voluntar cu alte localități li se vor acorda investiții pentru dezvoltare, calculate la 3.000 de lei pentru fiecare locuitor.

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