Psihologii independenți vor plăti contribuții la asigurările sociale și medicale

Psihologii care lucrează independent urmează să fie incluși în sistemul contribuțiilor sociale și medicale obligatorii.

Modificările respective sunt prevăzute de proiectul de lege privind modificarea legislației referitoare la profesia de psiholog, transmite logos-pres.md.

Documentul prevede modificări la Codul fiscal, Legea privind sistemul public de asigurări sociale și legislația privind asigurarea obligatorie de asistență medicală. Drept urmare, pentru psihologii care activează independent va fi stabilită clar procedura de achitare a impozitelor și a contribuțiilor de asigurare.

Autorii proiectului de lege menționează că legislația în vigoare nu reglementează în mod direct statutul psihologilor care activează independent. Acest lucru creează incertitudine în ceea ce privește obligațiile lor fiscale și de asigurare.

Astfel, legea va stipula clar ce reprezintă activitatea profesională în domeniul psihologiei și cum își pot organiza psihologii activitatea. Cabinetele individuale, cabinetele asociate și societățile profesionale vor fi considerate forme de organizare a activității profesionale. Totodată, înregistrarea de stat, evidența contabilă și fiscală vor fi efectuate de autoritățile publice competente.

Colegiul Național al Psihologilor va ține evidența acestor forme de organizare în vederea controlului exercitării activității profesionale.

Proiectul de lege a fost înregistrat de deputata Liliana Grosu. Acum acesta urmează să fie examinat de comisiile parlamentare.