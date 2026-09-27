theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos-press.md logologos-press
27 Septembrie 2026, 13:30
31
Copiază linkul
Link copiat

Psihologii independenți vor plăti contribuții la asigurările sociale și medicale

Psihologii care lucrează independent urmează să fie incluși în sistemul contribuțiilor sociale și medicale obligatorii.

Psihologii independenți vor plăti contribuții la asigurarea socială și medicală.
Psihologii independenți vor plăti contribuții la asigurarea socială și medicală.

Modificările respective sunt prevăzute de proiectul de lege privind modificarea legislației referitoare la profesia de psiholog, transmite logos-pres.md.

Documentul prevede modificări la Codul fiscal, Legea privind sistemul public de asigurări sociale și legislația privind asigurarea obligatorie de asistență medicală. Drept urmare, pentru psihologii care activează independent va fi stabilită clar procedura de achitare a impozitelor și a contribuțiilor de asigurare.

Autorii proiectului de lege menționează că legislația în vigoare nu reglementează în mod direct statutul psihologilor care activează independent. Acest lucru creează incertitudine în ceea ce privește obligațiile lor fiscale și de asigurare.

Astfel, legea va stipula clar ce reprezintă activitatea profesională în domeniul psihologiei și cum își pot organiza psihologii activitatea. Cabinetele individuale, cabinetele asociate și societățile profesionale vor fi considerate forme de organizare a activității profesionale. Totodată, înregistrarea de stat, evidența contabilă și fiscală vor fi efectuate de autoritățile publice competente.

Colegiul Național al Psihologilor va ține evidența acestor forme de organizare în vederea controlului exercitării activității profesionale.

Proiectul de lege a fost înregistrat de deputata Liliana Grosu. Acum acesta urmează să fie examinat de comisiile parlamentare.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
logos-press.md logologos-press
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici