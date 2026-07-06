Profitul net al asigurătorilor a crescut aproape dublu, ajungând la 68,7 milioane de lei.

În primul trimestru al anului 2026, asigurătorii și-au crescut profitabilitatea, depășind costurile de reglementare și creșterea pierderilor din sector în ultimii ani.

Companiile de asigurări au aproape dublat rezultatele de anul trecut, ajungând la un profit net cumulat de 68,7 milioane lei, conform a opt dintre cele nouă companii active, scrie logos-pres.md.

În primul trimestru al anului 2026, companiile de asigurări au înregistrat prime brute de asigurare în valoare de 820,2 milioane lei, cu 80 milioane lei, sau cu 10,8%, mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Totodată, companiile de asigurări au raportat plăți totale în valoare de 386,2 milioane lei, cu 75 milioane lei, sau cu 24,1%, mai mult decât plățile din aceeași perioadă a anului precedent.

Rezultatele finale ale pieței asigurărilor sunt publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM), care menționează că structura pieței nu s-a modificat.

„Viața” nu este apreciată

Ca și în anii precedenți, în primul trimestru al anului 2026 piața asigurărilor din Moldova a fost în mare măsură orientată spre asigurările non-viață. Principalele încasări și plăți sunt legate de riscurile auto.

Asigurările generale reprezintă 96,7% din volumul total al primelor brute încasate de companiile de asigurări (792,9 milioane lei), în timp ce primele brute încasate pentru asigurările de viață au fost de 27,3 milioane lei, echivalentul a 3,3% din volumul total al primelor brute. Ritmul de creștere a primelor pentru asigurările de viață este, de asemenea, mult mai redus: 4,2% față de 11,1% creștere a primelor pentru asigurările generale.

Numărul contractelor încheiate pentru asigurările de viață este neglijabil. Din totalul contractelor active la sfârșitul lunii martie (aproximativ 1.350.000), doar 2% sunt pentru asigurări de viață.

Lipsa de încredere și crizele financiare din anii ’90 au subminat credința populației în programele de economisire pe termen lung. Serviciile sunt adesea percepute ca o cheltuială impusă, nu ca o investiție în siguranța familiei, spun chiar asigurătorii, fără a exclude nici lipsa lor de interes în dezvoltarea acestui segment.

Investițiile pe termen lung sunt percepute ca fiind cele mai riscante de ambele părți, deoarece nu toți pot garanta stabilitatea și rentabilitatea plăților în condițiile actuale de dezvoltare a pieței.

Proprietarii de autovehicule plătesc scump

Din volumul total al primelor brute încasate pentru asigurările generale, cea mai mare cotă o deține tradițional asigurarea obligatorie de răspundere civilă a proprietarilor de autovehicule (CASCO intern, Green Card, Carnet TIR, Carnet CMR) și asigurarea transportului terestru, cu excepția celui feroviar (CASCO).

Așadar, asigurările auto au reprezentat peste 65,3% din piață. Urmează asigurările împotriva incendiilor și altor calamități naturale, care au reprezentat 10,1% din prime, asigurările împotriva accidentelor — 8,1%, și alte asigurări de bunuri (în principal asigurarea recoltei) — 7,1% din volumul total al subscrierilor. Pentru alte tipuri de asigurări, volumul total al primelor brute a fost de 75,2 milioane lei, sau 9,4%.

În primul trimestru al anului 2026, companiile de asigurări au raportat plăți totale pentru două categorii de asigurări în valoare cumulată de 386,2 milioane lei, cu 75 milioane lei sau 24,1% mai mult decât plățile din aceeași perioadă a anului precedent. Dintre acestea, conform datelor BNM:

366,9 milioane lei, sau 95,0%, au fost despăgubiri legate de contractele de asigurări generale, cu 69,9 milioane lei, sau 23,5%, mai mult decât în anul precedent.

19,4 milioane lei, sau 5,0%, au fost sumele plătite pentru polițele de asigurare de viață (inclusiv anuități și plăți pentru contractele a căror valabilitate a expirat), cu 5,1 milioane lei, sau 35,9%, mai mult decât în primul trimestru al anului 2025.

Costul asigurărilor crește

Rata plăților pentru cazurile de asigurare în domeniul asigurărilor generale din Moldova arată o tendință de creștere, spun specialiștii. Acest lucru se datorează faptului că creșterea sumelor despăgubirilor și majorarea numărului total de daune depășesc constant dinamica colectării primelor brute, ceea ce se reflectă clar în indicatorul coeficientului combinat operațional.

„Raportul dintre plățile de asigurare și prime (valoarea brută) sau nivelul plăților pentru cazurile de asigurare în domeniul asigurărilor generale a continuat tendința ascendentă, ajungând în perioada raportată la 46,3%, cu 4,7 puncte procentuale mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Menționăm că pentru acest indicator în sector s-au înregistrat valori între 32,5 și 68,5%”, au remarcat autoritățile de supraveghere.

În condițiile liberalizării pieței, stabilitatea financiară a companiilor este susținută printr-un nivel ridicat al marjei de solvabilitate, precum și prin aplicarea unui profil individual de risc pentru fiecare client.

Totuși, BNM a calculat că coeficientul operațional cumulat (ROC) pentru toate clasele de asigurări, cu excepția celor de viață, continuă să scadă, ceea ce indică o scădere a productivității sectorului. În primul trimestru al anului 2026, acesta a fost de 98,6%, cu 4,9 puncte procentuale mai mic decât media anului precedent. În ciuda acestui fapt, asigurătorii au „tras” profitul cumulat — la nivelul întregii piețe de asigurări, rezultatul net a fost pozitiv.

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) în sectorul asigurărilor a fost de 14,3%, cu 10,4 puncte procentuale mai mult decât în 2025. Rentabilitatea activelor (ROA) a fost de 4,5%, cu 3,2 puncte procentuale mai mult decât în anul precedent. Raportul dintre valoarea activelor lichide și valoarea totală a rezervelor tehnice pe piață a fost de 106,8%.