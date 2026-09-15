Producătorii de băuturi prognozează o creștere a prețurilor cu 30–34% din cauza noii accize.

Producătorii de apă și băuturi cer amânarea introducerii accizei la produsele care conțin zahăr și îndulcitori.

Reprezentanții sectorului consideră că această măsură are un caracter discriminatoriu și va duce la reducerea vânzărilor și investițiilor, afectând totodată locurile de muncă, în condițiile creșterii continue a costurilor în sector, transmite logos-pres.md.

Poziția a fost prezentată de președintele Asociației Producătorilor de Apă și Băuturi din Moldova, Eugen Rescovoi, în cadrul consultărilor privind proiectul politicii bugetar-fiscale.

„Consider că această acciză este nedreaptă, întrucât reprezintă o măsură selectivă și discriminatorie, aplicată unei singure ramuri și unei categorii limitate de produse, fără o analiză completă a consecințelor economice și sociale. Drept justificare pentru această taxă ni s-a comunicat că scopul ei este reducerea consumului de produse cu zahăr, însă măsura se aplică și produselor care conțin îndulcitori.

Introducerea acestei accize va duce, în sectorul nostru, la reducerea volumelor de vânzări, iar consecințele vor afecta întregul lanț economic. Astfel, vom reduce investițiile, va crește presiunea asupra locurilor de muncă și a salariilor, iar consumul și puterea de cumpărare a angajaților din sector vor scădea”, a declarat Rescovoi.

Potrivit acestuia, sectorul se confruntă deja cu o creștere constantă a costurilor, inclusiv a prețului combustibilului, ceea ce influențează direct competitivitatea sectorului, întrucât logistica reprezintă o componentă importantă a prețului final al produselor.

În plus, anul 2027 coincide cu implementarea Sistemului de Depozit pentru Ambalaje — o reformă pe care producătorii o susțin și pentru realizarea căreia au făcut deja investiții semnificative.

„Suprapunerea acestor două măsuri asupra aceleiași ramuri creează o povară excesivă și, din punctul nostru de vedere, inutilă. Calculele arată că introducerea accizei și a sistemului de depozit majorează prețul produselor la raft cu 30–34%. Estimăm o reducere a consumului cu aproximativ 30% la nivelul sectorului”, a declarat Rescovoi.

La rândul său, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătari, a declarat că autoritățile vor analiza suplimentar impactul acestei măsuri asupra consumului, însă a menționat că acciza urmărește obiectivul de protejare a sănătății publice:

„Știu că sectorul băuturilor, dintre toate ramurile industriei agroalimentare, este cel mai profitabil. Și acest lucru nu este valabil doar în Moldova. Înțelegem argumentele. Totodată, această acciză are o funcție socială — reducerea consumului de băuturi cu zahăr, care afectează sănătatea”.

Reprezentanții sectorului au mai declarat că acesta investește în inovații și dezvoltă produse fără zahăr, susținând totodată obiectivele Guvernului și ale legislativului în domeniul sănătății publice.

Potrivit proiectului politicii bugetar-fiscale, începând cu anul 2027, acciza pentru băuturile nealcoolice carbogazoase cu adaos de zahăr sau îndulcitori, precum și pentru băuturile energizante cu taurină, cofeină sau guarana, va constitui 1,60 lei pe litru. În 2028, cota va crește până la 1,76 lei, iar în 2029 — până la 1,94 lei pe litru.