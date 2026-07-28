Problemele fermierilor legate de aprovizionarea cu motorină nu au fost încă rezolvate.

La 27 iulie, serviciul de presă al Guvernului a încercat să liniștească opinia publică din Moldova. Mesajul principal a fost că autoritățile rezolvă problema deficitului de motorină.

La momentul difuzării comunicatului de presă, în țară au fost recepționate două barje – 6 mii de tone de combustibil, iar până la sfârșitul zilei trebuia să mai sosească încă tot atâta. Există însă un detaliu: cabinetul de miniștri nu a precizat originea, apartenența și modul de distribuire a acestei resurse.

După cum a menționat pentru Logos Press Alexandru Slusari, directorul asociației „Forța Fermierilor”, organizație care a semnalat public problemele răspândite ale fermierilor legate de achiziția de motorină în perioada campaniei de recoltare – cel mai probabil, această livrare de combustibil a fost realizată de unul sau mai mulți operatori privați de pe piața moldovenească a resurselor energetice. Altfel, Guvernul ar fi oferit detalii suplimentare despre acest eveniment. Prin urmare, nu este clar cum va dispune proprietarul (beneficiarul) de motorina nou sosită.

De asemenea, nu este clar, consideră conducătorul organizației, care au fost, la ziua de ieri, stocurile de motorină pe piața din Moldova. Autoritățile au declarat anterior, cel puțin, că ar fi suficiente pentru aproximativ opt zile. În dimineața de astăzi nu există nicio informație în acest sens. Nu este exclus ca livrarea de motorină de ieri să fi avut loc în condițiile unor stocuri zero. Cererea formulată ieri de „Forța Fermierilor” privind monitorizarea stocurilor de produse la companiile energetice din Moldova rămâne, în continuare, actuală.

Potrivit unei evaluări aproximative a organizației „Forța Fermierilor”, pentru încheierea normală a campaniei de recoltare și intrarea în faza de vară-toamnă a semănatului culturilor de grâu de toamnă, țării îi vor fi necesare circa 20.000 de tone de motorină. Pentru Republica Moldova este un volum de resurse foarte semnificativ, pentru România – unul moderat, iar pentru Uniunea Europeană – unul nesemnificativ. În situația creată, este posibil să fi venit momentul să se solicite ajutor material din partea vecinilor, așa cum s-a întâmplat odată iarna. Dar, înainte de toate (în cadrul acestui proces și al normalizării situației pe piața energetică a țării), ar fi oportun ca Guvernul Republicii Moldova să declare stare de urgență în domeniul energetic. Apropo, aceasta s-a și întâmplat.