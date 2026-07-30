Principalul produs exportat de Republica Moldova în România este sârma izolată.

Cu prilejul primei vizite externe a premierului Vasile Tofan, care este efectuată la București, România, Mold-Street.com publică o sinteză a principalelor mărfuri exportate de Republica Moldova pe piaţa românească.

Joi, 30 iulie, premierul Vasile Tofan efectuează prima sa vizită externă la București, România, în cadrul căreia va avea o întrevedere cu omologul său, Ilie Bolojan, pentru a discuta proiectele strategice de interes comun, care au impact direct asupra cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, cooperarea economică și evoluțiile de securitate din regiune, informează Mold-Street.

Totodată, Vasile Tofan se va întâlni și cu Președintele României, Nicușor Dan, va avea întrevederi cu conducerea Parlamentului României și va avea o sesiune de discuții cu reprezentanții Clubului Oamenilor de Afaceri Basarabeni, axată pe stimularea investițiilor și susținerea mediului de afaceri.

Dinamică asimetrică în comerţul moldo-român

Datele statistice şi rapoartele publice arată că România este deja de aproape un deceniu principalul partener comercial al Republicii Moldova şi unul dintre cei mai mari investitori în economie.

Astfel, anul trecut schimburile comerciale bilaterale au atins aproximativ 3,9 miliarde de euro – în creștere cu 15% față de anul 2024 (3,39 miliarde de euro), confirmând tendința de aprofundare accelerată a relațiilor economice.

Dinamica este, însă, puternic asimetrică. Exporturile României către Republica Moldova au crescut cu 28,4%: de la 2,26 – la 2,90 miliarde de euro.

În același timp, exporturile de mărfuri moldoveneşti în România s-au contractat cu 11,6%: de la 1,13 miliarde de euro – la ai puţin de un miliard de euro. Aceste date sunt prezentate în studiul de Piață „Export Vision – România 2026”, publicat de Agenția de Investiții şi elaborat de Gateway & Partners Moldova.

Astfel, soldul comercial favorabil României a urcat la circa 1,90 miliarde de euro – în creștere cu 68,5% doar într-un singur an, plasând Republica Moldova printre țările cu care România înregistrează cel mai mare excedent comercial.

Factorul principal a fost creşterea importurilor de resurse energetice (produse petroliere, gaze şi energie electrică), cota cărora a urcat la 56,7%, depăşind 1,6 miliarde de euro. De exemplu, importul de gaze a crescut anul trecut de 3,2 ori (până la 605,3 milioane de euro), iar cel de energie electrică – de 3,4 ori (până la 336 de milioane de euro), acestea asigurând creşterea deficitului comercial din anul 2025.

În afară de resurse energetice, România exportă în Republica Moldova cabluri și conductoare electrice izolate (76,2 milioane de euro), piese și accesorii auto (39,3 milioane de euro), automobile pentru transportul persoanelor (36,4 milioane de euro), medicamente (34,1 milioane de euro), construcții metalice (25,9 milioane de euro), pâine și produse de patiserie (15,7 milioane de euro), îngrășăminte minerale (15,6 milioane de euro), jucăriil (14,9 milioane de euro) etc.

Ce exportă Republica Moldova în România

Datele statistice şi rapoartele unor instituţii de stat, analizate de Mold-Street, arată că anul trecut principalele produse moldovenești exportate în România au fost sârmă izolată, cabluri și conductori electrici (inclusiv coaxiale) – 188,19 milioane de euro, reprezentând aproape 20% din total.

Acestea sunt urmate de semințele de: floarea-soarelui, întregi sau sparte – 112,13 milioane de euro; semințe de rapiță sau colza, întregi sau sparte – 53,86 milioane de euro; bare și tije din fier sau oțeluri nealiate, laminate la cald, în spire neregulate – 44,32 milioane de euro; scaune, convertibile sau nu în paturi și părți ale acestora – 41,29 milioane de euro.

De asemenea, Republica Moldova a mai exportat: vin din struguri proaspeți, inclusiv vinuri fortificate, precum și must de struguri – 39,27 milioane de euro; mobilier și părți ale acestuia (excl. scaune și mobilier medical/ chirurgical/ dentar/ veterinar) – 28,32 milioane de euro; grâu și meslin – 28,24 milioane de euro; damigene, sticle, flacoane, borcane, oale, fiole și alte recipiente din sticlă – 26,99 milioane de euro etc.