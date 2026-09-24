Prețurile apartamentelor din Chișinău au crescut de peste două ori din 2019.

Aceasta înseamnă că prețurile de ofertă depășesc, în medie, de mai mult de două ori nivelul de la începutul perioadei de bază. Cea mai mare creștere a fost înregistrată pe piața locuințelor noi, relatează bani.md

Totodată, în trimestrul al doilea al anului 2026 au apărut primele semne de răcire a pieței. Indicele agregat al prețurilor de ofertă a scăzut cu 1,1% față de trimestrul precedent. Pe piața primară, scăderea a constituit 0,2%, iar pe cea secundară — 1,7%. Totuși, comparativ cu perioada similară a anului trecut, prețurile rămân semnificativ mai ridicate.

BNM menționează că riscurile asociate supraevaluării imobilelor rezidențiale se mențineau și la finele trimestrului al doilea al anului 2026. În același timp, continuă să crească volumele creditării sectorului construcțiilor și ale acordării creditelor pentru procurarea locuințelor.

În ceea ce privește tranzacțiile, în trimestrul al doilea al anului 2026 numărul total al operațiunilor de vânzare-cumpărare a imobilelor a crescut cu 6,2% față de trimestrul precedent. Totodată, comparativ cu trimestrul al doilea al anului trecut, indicatorul a crescut cu 86,9%.

Numărul tranzacțiilor cu imobile rezidențiale a crescut cu 5,3% față de trimestrul precedent și cu 91,3% — comparativ cu trimestrul al doilea al anului 2025.

În municipiul Chișinău este concentrată aproape jumătate din tranzacțiile imobiliare din Moldova. Potrivit raportului, capitalei i-au revenit 46,8% din toate tranzacțiile de vânzare-cumpărare a imobilelor rezidențiale și 15,6% din tranzacțiile cu obiecte nerezidențiale.

BNM mai menționează că creditele ipotecare reprezintă 47% din numărul total al tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a imobilelor din municipiul Chișinău. Comparativ cu trimestrul precedent, ponderea acestora a crescut cu 1,1 puncte procentuale.