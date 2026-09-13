Populația Moldovei are mai multă încredere în bănci decât în mediul de afaceri.

Soldul total al depozitelor din sectorul bancar al Moldovei a crescut, la finele primului semestru al anului 2026, cu 8 002,2 milioane de lei, sau cu 5,5%, ajungând la 152 425 milioane de lei.

Acest lucru este confirmat de cele mai recente date ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM), care reflectă cererea constantă pentru serviciile sectorului financiar al țării, transmite logos-pres.md.

Principalul motor al creșterii economiilor a fost reprezentat de persoanele fizice. Depozitele populației au crescut considerabil mai rapid decât piața în ansamblu — cu 7,8%, ajungând la impresionanta sumă de 93,6 miliarde de lei. Depozitele persoanelor juridice au demonstrat, de asemenea, o dinamică pozitivă, deși mai moderată.

Volumul mijloacelor companiilor aflate în conturile bancare a crescut cu 2,1% și a constituit 58,6 miliarde de lei. Potrivit datelor BNM, din suma totală a depozitelor, 65,5% reveneau depozitelor în lei, al căror sold a crescut cu 4 560,8 milioane de lei (4,8%) comparativ cu sfârșitul anului precedent și a constituit 99 802,9 milioane de lei la 30.06.2026.

Respectiv, depozitele în valută străină reprezentau 34,5% din suma totală a depozitelor, iar soldul acestora a crescut, de asemenea, în primul semestru al anului 2026 cu 3 441,4 milioane de lei (7%), constituind 52 622,1 milioane de lei.



