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13 Septembrie 2026, 16:30
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Populația Moldovei are mai multă încredere în bănci decât în mediul de afaceri

Soldul total al depozitelor din sectorul bancar al Moldovei a crescut, la finele primului semestru al anului 2026, cu 8 002,2 milioane de lei, sau cu 5,5%, ajungând la 152 425 milioane de lei.

Populația Moldovei are mai multă încredere în bănci decât în mediul de afaceri.
Populația Moldovei are mai multă încredere în bănci decât în mediul de afaceri.

Acest lucru este confirmat de cele mai recente date ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM), care reflectă cererea constantă pentru serviciile sectorului financiar al țării, transmite logos-pres.md.

Principalul motor al creșterii economiilor a fost reprezentat de persoanele fizice. Depozitele populației au crescut considerabil mai rapid decât piața în ansamblu — cu 7,8%, ajungând la impresionanta sumă de 93,6 miliarde de lei. Depozitele persoanelor juridice au demonstrat, de asemenea, o dinamică pozitivă, deși mai moderată.

Volumul mijloacelor companiilor aflate în conturile bancare a crescut cu 2,1% și a constituit 58,6 miliarde de lei. Potrivit datelor BNM, din suma totală a depozitelor, 65,5% reveneau depozitelor în lei, al căror sold a crescut cu 4 560,8 milioane de lei (4,8%) comparativ cu sfârșitul anului precedent și a constituit 99 802,9 milioane de lei la 30.06.2026.

Respectiv, depozitele în valută străină reprezentau 34,5% din suma totală a depozitelor, iar soldul acestora a crescut, de asemenea, în primul semestru al anului 2026 cu 3 441,4 milioane de lei (7%), constituind 52 622,1 milioane de lei.


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