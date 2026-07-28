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28 Iulie 2026, 12:14
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Ponderea IMM-urilor în economie a crescut la 73,4%

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS), vânzările întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) în 2025 au crescut cu 15,5%, iar ponderea acestora în economia Moldovei a urcat cu 1,7% într-un an.

Ponderea IMM-urilor în economie a crescut la 73,4%.
Ponderea IMM-urilor în economie a crescut la 73,4%.

Conform raportului BNS, întreprinderile mici și mijlocii au reprezentat 99,7% din totalul companiilor care raportează (similar anului 2024), iar ponderea marilor subiecți economici este de doar 0,3% din totalul întreprinderilor înregistrate, informează logos-press.md.

Numărul mediu de angajați în IMM-uri a fost de 393 mii de persoane, reprezentând 71,6% din numărul total mediu de angajați ai întreprinderilor (comparativ cu 70,9% în 2024).

Cifra de afaceri a subiecților IMM a fost de 563,3 miliarde lei, adică 73,4% din veniturile totale din vânzări la nivelul întregii economii (comparativ cu 71,7% în 2024). Aceasta reprezintă o creștere de 17,5% față de 2024.

În 2025, volumul mediu al vânzărilor pe o întreprindere din sectorul IMM a fost de 7,6 milioane lei, cu 0,6 milioane lei (sau 8,6%) mai mult decât în 2024.

Venitul mediu pe o companie din acest sector a fost de 1.433,3 mii lei, cu 187,5 mii lei (sau 15,1%) mai mult decât în 2024.

Profitul înainte de impozitare obținut de întreprinderile mici și mijlocii în 2025 a fost de 53,2 miliarde lei, cu peste un sfert mai mare decât în 2024.

Numărul mediu de angajați pe o întreprindere în 2025 a fost de 6 persoane (nivel egal cu cel din 2024).

În 2025, majoritatea întreprinderilor mici și mijlocii (aproximativ 30,7%) activau în domeniul comerțului. 10,0% dintre IMM-uri desfășurau activități profesionale, științifice și tehnice, 8,7% – agricultură, silvicultură și pescuit, iar 7,4% din totalul IMM-urilor – industrie prelucrătoare.

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