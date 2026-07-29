Piața valutară din Moldova s-a stabilizat.

În iunie 2026, pe piața valutară din Moldova s-a menținut un echilibru relativ.

Cererea netă a agenților economici importatori pentru valută străină a fost constant acoperită de oferta venită din partea persoanelor fizice. Pe parcursul lunii, oferta cetățenilor a crescut cu peste 16% comparativ cu mai, ceea ce a susținut stabilitatea monedei naționale, transmite logos-pres.md.

Cererea și oferta de valută pe piața valutară în iunie 2026 au devenit mai echilibrate. Gradul de acoperire a cererii nete de valută străină din partea agenților economici prin oferta netă a persoanelor fizice a fost de 96,9%, comparativ cu 91,1% în mai.

Situația este consemnată de BNM, care anunță că în iunie nu a intervenit pe piața valutară locală. Motivul este un aflux sezonier de valută străină. Comparativ cu luna precedentă, oferta netă de valută străină din partea persoanelor fizice, conform datelor BNM, a crescut cu 68,9 milioane de euro (+26,0%), iar cererea netă de valută străină din partea agenților economici a crescut cu 53,7 milioane de euro (+18,5%). Oferta netă de valută din partea populației a crescut înainte de sezonul concediilor de vară.

Volumul principal de valută ajunge pe piață sub formă de euro și dolari. Acest lucru ajută regulatorul să mențină cursul monedei moldovenești stabil.

În iunie, cursul leului a rămas stabil. Indicatorii oficiali au variat în jurul valorilor de aproximativ 20,13–20,16 lei pentru euro și 17,80–17,85 lei pentru dolari. Pentru că indicatorii pieței și activitatea sunt ajustate constant în funcție de transferurile de bani și volumele comerciale, accesul la date operative actualizate este esențial.