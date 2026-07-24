Piața publicitară din Republica Moldova va depăși 654 milioane de lei în 2025.

Piața publicității din Moldova în 2025 a depășit 654 milioane de lei, iar cea mai mare parte a revenit publicității online — cel puțin 280 milioane de lei. Astfel de date au fost furnizate de Consiliul Concurenței al R. Moldova.

Totodată, regulatorul menționează că volumul efectiv al publicității online poate fi mai mare decât estimarea oficială. Motivul este lipsa informațiilor complete despre veniturile platformelor digitale internaționale care activează pe piața moldovenească fără prezență juridică în țară, transmite logos-pres.md.

Volumul publicității TV a crescut cu o treime

Publicitatea televizată a ocupat locul doi în ceea ce privește volumul veniturilor. În 2025, piața a atins 220,1 milioane de lei, în creștere cu 33% față de 2024.

Potrivit registrului furnizorilor de servicii media televizate, la sfârșitul anului 2025 în Moldova erau înregistrate 45 de deținători de licențe de emisie. Un furnizor avea statut inactiv, iar altor doi le-a fost suspendată temporar activitatea. Cinci furnizori TV au raportat lipsa veniturilor din publicitate.

Pentru șapte companii, veniturile din publicitate au fost singura sursă de venit, iar pentru alte șapte acestea au asigurat între 89% și 99% din cifra totală de afaceri. Drept urmare, pentru aproximativ 32,6% dintre furnizorii TV activi, publicitatea este principala sau aproape singura sursă de finanțare. Consiliul Concurenței observă că această dependență crește sensibilitatea unei părți a pieței la schimbările cererii de publicitate.

Publicitatea radio a crescut cu 19%

Veniturile radiourilor din publicitate în 2025 au atins 46,9 milioane de lei, în creștere cu 18,75% față de anul precedent. La sfârșitul anului 2025, în țară erau înregistrați 48 de deținători de licențe de emisie radio. În decursul anului au intrat pe piață trei noi furnizori.

Totodată, opt companii radio au raportat lipsa totală a veniturilor din publicitate.

Pentru un furnizor, publicitatea a fost singura sursă de finanțare, iar pentru patru companii aceasta a constituit între 89% și 99% din cifra totală de afaceri. Astfel, pentru aproximativ 11,6% dintre radiodifuzorii activi, veniturile din publicitate reprezintă principala sau aproape singura sursă de finanțare. Aceasta creează un precedent periculos și o dependență de banii din publicitate.

Publicitatea outdoor se dezvoltă prin formate digitale

Piața outdoor a scăzut ușor: volumul pieței publicității exterioare în 2025 a fost de 94,8 milioane de lei. Operatorii continuă să dezvolte soluții digitale — ecrane LED și tehnologii DOOH (digital out-of-home, publicitate digitală în spații exterioare).

Cea mai mare suprafață a construcțiilor publicitare este concentrată în Chișinău: aici sunt peste 11,2 mii metri pătrați.

În afara Capitalei, volume mai mari de suprafețe publicitare sunt înregistrate în Drochia — 1.956 mp, Ungheni — 1.964 mp, Cahul — 1.872 mp, Comrat — 1.536 mp și Bălți — 1.339 mp. Codașul pieței rămâne publicitatea în presa tipărită. Volumul acesteia în 2025 a fost de 12,1 milioane de lei.

Google și Meta dețin partea principală a publicității online

Caracteristica principală a segmentului digital rămâne ponderea mare a platformelor internaționale. Conform unui studiu al pieței mass-media din Republica Moldova, aproximativ 65% din veniturile din publicitatea pe Internet revin Meta Ads și Google Ads. Alte aproximativ 30% sunt ocupate de platforme internaționale programatice, inclusiv DV360, Admixer, Eskimi, Teads și Adform.

Publicitatea plasată direct pe resursele locale de Internet reprezintă circa 5%. Consiliul Concurenței notează că publicitatea digitală se dezvoltă datorită creșterii numărului de utilizatori ai platformelor online și posibilităților de targetare precisă a campaniilor publicitare.

Totodată, regulatorul semnalează dificultăți în monitorizarea acestui segment și identificarea tuturor participanților de pe piață. Potrivit DataReportal, la sfârșitul anului 2025 în Moldova erau aproximativ 1,88 milioane de utilizatori ai rețelelor sociale.

Principalele platforme după numărul de utilizatori:

- TikTok — aproximativ 1,88 milioane de utilizatori;

- Facebook — aproximativ 1,5 milioane de utilizatori;

- Instagram — aproximativ 1,2 milioane de utilizatori.

Potrivit Kepios, în 2025 numărul utilizatorilor de Internet în Moldova era de circa 2,4 milioane de persoane. Numărul utilizatorilor de rețele sociale a crescut cu aproximativ 532.000, sau cu 39,4%, comparativ cu sfârșitul anului 2024.

În decursul anului a crescut și acoperirea potențială a publicității pe platforme. Audiența publicității pe Facebook a crescut cu aproximativ 150.000 utilizatori (+11,1%), pe Instagram — cu 165.000 (+15,9%), iar pe TikTok — cu circa 329.000 (+21,2%).

YouTube în Moldova are peste 1 milion de utilizatori, iar rata de penetrare a platformei în rândul utilizatorilor de Internet din țară depășește 83%.

În același timp, site-urile locale păstrează o audiență semnificativă. Potrivit BATI și Gemius, în 2025, 20 de resurse Internet moldovenești erau vizitate lunar, în medie, de aproximativ 1,12 milioane de utilizatori unici. În decursul anului au generat circa 844,7 milioane de vizualizări de pagini.

Alegerile au stimulat temporar cererea

Consiliul Concurenței leagă dezvoltarea pieței publicitare în 2025 de mai mulți factori: digitalizarea, schimbarea consumului de conținut media și alegerile parlamentare, care au crescut temporar cererea pentru servicii publicitare.

Cei mai mari clienți de publicitate rămân companiile din comerțul cu amănuntul, sectorul telecomunicațiilor, domeniul bancar și financiar, companiile farmaceutice, afacerile auto, HoReCa, organizațiile medicale și producătorii de bunuri de consum zilnic.

O parte semnificativă a pieței este formată și de campaniile sociale realizate cu participarea actorilor internaționali.