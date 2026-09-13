Piața imobiliară din Chișinău a înregistrat o scădere accentuată în prima jumătate a anului 2026.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS), în perioada ianuarie–iunie au fost date în exploatare doar 175 de locuințe. Suprafața totală a obiectelor finalizate a constituit 24,1 mii de metri pătrați.

Despre aceasta scrie rupor.md.

Indicatorii actuali demonstrează un declin critic comparativ cu anul trecut:

Volumul total al locuințelor date în exploatare a scăzut până la 12,6% din nivelul primului semestru al anului 2025.

Darea în exploatare a caselor individuale s-a prăbușit cu 87,4%.

Activitatea totală în construcții în municipiu a scăzut cu 11,1%, iar în sectorul rezidențial — cu 14,1%.

Distribuția locuințelor date în exploatare s-a dovedit a fi practic egală între oraș și suburbii: în oraș au fost finalizate 86 de obiecte, iar în localitățile rurale ale municipiului — 89.

Declinul contrastează puternic cu activitatea dezvoltatorilor pe hârtie. În aceeași perioadă, autoritățile au emis 458 de autorizații de construire (cu 7,3% mai multe decât cu un an mai devreme), dintre care 399 de autorizații au fost destinate sectorului rezidențial. Aceasta arată că dezvoltatorii își creează în mod activ rezerve de documente pentru viitor, în pofida înghețării actuale a volumelor reale de dare în exploatare a obiectelor.