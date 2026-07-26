Piața creditării în Moldova a atins maxime istorice în primul semestru.

Locuitorii Republicii Moldova, în al doilea trimestru al acestui an, au contractat un volum record de credite bancare, a declarat expertul economic Veaceslav Ioniță.

Potrivit acestuia, în perioada aprilie-iunie cetățenii au contractat împrumuturi în valoare de 8,4 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un maxim istoric pentru un singur trimestru, transmite rupor.md.

În primul semestru, volumul noilor credite acordate populației a atins 15,4 miliarde de lei, iar pe an piața a însumat 30,7 miliarde de lei. Expertul IDIS Viitorul explică această tendință prin creșterea nivelului de trai, scăderea costului finanțării și creșterea încrederii populației în stabilitatea economică.

Volumul total al creditelor bancare acordate persoanelor fizice în al doilea trimestru a ajuns la 51,2 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 14% din PIB. Cea mai mare parte a portofoliului, 59%, o reprezintă creditele de consum, urmate de cele ipotecare — 36%, precum și 5% — împrumuturi pentru dezvoltarea afacerilor.

După cum menționează Veaceslav Ioniță, piața creditelor de consum se dezvoltă într-un ritm accelerat. În ultimele 12 luni au fost acordate aproximativ 295.000 de astfel de împrumuturi, în valoare totală de peste 18 miliarde de lei. Creșterea cererii a fost stimulată de scăderea ratelor dobânzilor: rata medie a creditelor a scăzut de la 16,4% în primul trimestru al anului 2023 la 10,7% în al doilea trimestru al anului 2023.

În segmentul ipotecar, în primele șase luni au fost acordate aproximativ 3.800 de credite în valoare de 5,4 miliarde de lei. Expertul prognozează că în 2026 piața creditării va continua să se consolideze pe fondul cererii ridicate pentru împrumuturile de consum și al recuperării treptate a creditării pentru locuințe.