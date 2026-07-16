Peste 100 de instituții de învățământ au fost închise în doar șase ani.

Republica Moldova are tot mai puține instituții de învățământ, însă numărul elevilor și studenților este în creștere.

La începutul anului de studii 2025/2026, în țară activau 1.270 de instituții de învățământ, cu 103 mai puține decât în anul de studii 2019/2020.

În același timp, numărul total al elevilor și studenților a ajuns la 449.200 de persoane, cu peste 14 mai mult decât în urmă cu șase ani. Aceste date sunt oferite de Biroul Național de Statistică, scrie bani.md.

Cea mai mare reducere s-a înregistrat în învățământul primar și secundar general, unde numărul școlilor a scăzut de la 1.255 la 1.173. Și în învățământul superior continuă procesul de reorganizare: universitățile s-au redus de la 27 la doar 16, în urma reformelor și comasărilor.

Paradoxal, numărul studenților este în creștere. În anul de studii 2025/2026, universitățile din Republica Moldova au înregistrat 63.400 de studenți, cu aproape 6.000 mai mulți decât în 2019/2020 și cu 4.000 mai mulți decât în anul precedent, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 6,8%.

Creșteri au fost înregistrate t și în învățământul profesional tehnic, unde numărul elevilor a urcat de la 43.500 la 50.200, semn că tot mai mulți absolvenți aleg colegiile, școlile profesionale și centrele de excelență.

În schimb, numărul cadrelor didactice continuă să scadă. Dacă în anul de studii 2019/2020 activau 35,5 mii de profesori, în prezent sistemul are 32,8 mii de cadre didactice, cu aproape 2.700 mai puține. Reducerea este vizibilă atât în școli, cât și în universități.

Datele BNS mai arată că, la 10.000 de locuitori, revin acum 1.899 de elevi și studenți, față de 1.646 în anul de studii 2019/2020, ceea ce indică o creștere a gradului de cuprindere în sistemul educațional.