Perciun: Loteria Națională va aduce până la 270 de milioane de lei pentru dezvoltarea sportului.

Aproximativ 70 de milioane de lei vor fi alocate în acest an pentru dezvoltarea infrastructurii sportive în școli. Fondurile vor proveni din veniturile pe care Loteria Națională a Moldovei (LNM) le asigură statului.

Despre aceasta a declarat deputatul Maxim Potîrniche în timpul discuțiilor privind aprobarea noii componențe a Guvernului, scrie rupor.md.

Parlamentarul, fost fotbalist profesionist, a îndemnat Guvernul să mențină ritmul investițiilor în sport planificat pentru anul 2026 și să continue aceste investiții în anii următori.

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a confirmat volumul planificat al investițiilor.

„Sunt bucuros că, împreună cu Ministerul Finanțelor, am găsit o soluție pentru a direcționa o parte din veniturile Loteriei Naționale către dezvoltarea infrastructurii sportive și culturale. Discuția pe această temă a durat destul de mult, dar în final am ajuns la o decizie comună. Chiar în acest an planificăm să investim circa 70 de milioane de lei în școlile sportive”, a declarat ministrul.

În plus, Perciun a menționat că, menținând formula actuală de repartizare a veniturilor Loteriei Naționale, volumul finanțării va crește de mai multe ori.

„Dacă ne vom respecta angajamentul de a direcționa o parte din profitul Loteriei Naționale pentru dezvoltarea infrastructurii sportive și culturale, aceasta va fi o mare victorie și va permite asigurarea finanțării în valoare de 200–270 de milioane de lei în următorii 3–4 ani”, a subliniat oficialul.

Reamintim că, conform deciziei Parlamentului adoptate în 2025, profitul companiei de stat „Loteria Națională a Moldovei” poate fi distribuit astfel: 60% pentru dezvoltarea sportului, 20% pentru cultură și 20% pentru cinematografie.

Potrivit datelor Agenției Proprietății Publice, în 2024 Loteria Națională a Moldovei a virat statului dividende în valoare de 138,29 milioane de lei, iar în 2025 — 194,7 milioane de lei.