Pensiunile din R. Moldova speră la un aflux de turiști datorită tichetelor de vacanță.

Companiile private au început să ofere angajaților tichete de vacanță, care pot fi folosite în 31 de pensiuni turistice din întreaga țară. Suma maximă a acestui beneficiu este de 8.700 de lei.

Angajatorii sunt scutiți de taxe, dacă oferă angajaților astfel de vouchere. Proprietarii pensiunilor speră că noul mecanism va contribui la dezvoltarea turismului rural, informează Radio Moldova.

Una dintre pensiunile care acceptă plata cu vouchere de vacanță se află în Orheiul Vechi. Turiștii sunt cazați în case tradiționale din lut, amenajate în stilul vechilor conace moldovenești. În plus, oaspeții pot participa la ateliere interactive.

Proprietarul pensiunii consideră că introducerea voucherelor de vacanță va ajuta la atragerea unui număr mai mare de turiști din interiorul Moldovei.

„Totul abia începe și sper că acest sistem va funcționa și va aduce beneficii satelor moldovenești. Aceste vouchere sunt destinate exclusiv turiștilor interni și, cu siguranță, vor atrage mult mai mulți oameni care iubesc satul moldovenesc și tot ce ține de el”, a menționat proprietarul pensiunii Anatolie Botnaru.

Locuitorii Capitalei spun că o astfel de facilitare suplimentară ar fi o bună motivație.

„Sprijinirea turismului intern este o idee excelentă. Orhei, sud, nord – peste tot. Mi-ar plăcea să călătoresc prin Moldova.”

„Undeva mai departe de oraș, unde este mai liniște, unde este pădure. De exemplu, în Orheiul Vechi. Da, mi-ar plăcea să primesc astfel de vouchere, ar fi grozav.”

Voucherul de vacanță este destinat exclusiv angajaților din sectorul privat. Fiecare angajat primește 8.700 de lei, care pot fi folosiți pe parcursul unui an pentru una sau mai multe călătorii în țară.

„Această sumă nu este impozitată nici pentru angajator, nici pentru angajat. Astfel, ambele părți beneficiază. Anul acesta ne concentrăm exact pe angajații din sectorul privat. În ceea ce privește sectorul de stat, decizia va fi luată de Ministerul Culturii. Vom vedea cum va fi implementat acest mecanism și, eventual, ulterior se va lua în considerare posibilitatea extinderii sale”, a declarat șeful Direcției Oficiului Național de Turism, Valentin Ceban.