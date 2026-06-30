Pensiile și alocațiile sociale vor fi transferate pe carduri pe 3 iulie.

Pensiile și alocațiile sociale vor fi transferate pe cardurile beneficiarilor pe 3 iulie. Casa Națională de Asigurări Sociale precizează că a fost finanțată prima tranșă pentru luna iulie, în valoare de 73 de milioane de lei.

Potrivit CNAS, pe 8 iulie vor fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar pe 13 iulie va fi transferat ajutorul social, transmite ipn.md.

În același timp, indemnizațiile unice la nașterea copilului, indemnizațiile pentru creșterea copilului, pentru gemeni și indemnizațiile paternale vor fi finanțate pe 6, 13 și 22 iulie. Tot în trei tranșe, pe 6, 14 și 22 iulie, vor fi achitate indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și indemnizațiile de maternitate.

Beneficiarii pot primi prestațiile sociale fie pe card bancar, inclusiv prin asocierea unui cont bancar existent prin aplicația EVO, fie le pot ridica de la orice oficiu poștal din țară.

CNAS atenționează că persoanele care aleg ridicarea banilor prin oficiile poștale trebuie să îi ridice în termen de cel mult trei luni. În caz contrar, plata este suspendată, iar pentru reluarea acesteia beneficiarul trebuie să se adreseze Casei teritoriale de asigurări sociale de la locul de domiciliu și să depună o cerere.