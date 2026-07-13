Pe piața angro din Moldova, energia electrică se ieftinește în timpul zilei și se scumpește seara.

Prețul energiei electrice pe noua piață angro din Republica Moldova a fluctuat semnificativ în funcție de ora din zi.

Cele mai mici prețuri au fost înregistrate în orele de zi, când crește producția de energie solară, iar cele mai ridicate – seara, pe fondul creșterii consumului, transmite omniapres.md.

Datele au fost prezentate de Ministerul Energiei după desfășurarea licitațiilor pe piața „pentru ziua următoare” (PZU).

Potrivit informațiilor instituției, pe 12 iulie au fost încheiate tranzacții pentru volumele de energie electrică necesare asigurării tuturor celor 24 de ore ale zilei următoare – 13 iulie. Prețul mediu al licitațiilor a fost de aproximativ 112 euro pe MWh, iar prețul mediu ponderat – în jur de 1.181 lei pe MWh (aproximativ 59 euro pe MWh).

Cele mai mari volume de energie electrică – 1.104 MWh au fost realizate în intervalul 07:00–23:00, la un preț mediu de 2.062 lei pe MWh. În orele nocturne, între 00:00 și 06:00, precum și la ora 24:00, volumul tranzacțiilor a fost de doar 9 MWh, la un preț mediu de 2.726 lei pe MWh.

Ministerul Energiei menționează că dinamica prețurilor reflectă funcționarea pieței concurențiale. În intervalul 11:00–16:00, când producția de energie solară este la nivel maxim, costul energiei electrice a scăzut până la aproximativ 1.000 lei pe MWh. Tot în aceste ore au fost înregistrate cele mai mari volume de tranzacționare.

Seara situația s-a schimbat: după scăderea producției de energie solară și creșterea consumului, în intervalul 19:00–24:00 prețul a crescut până la 3.383 lei pe MWh – nivelul maxim al zilei.

Ministerul Energiei consideră că rezultatele primelor licitații arată dezvoltarea unei piețe angro de energie electrică mai active și mai competitive în Moldova. Participarea producătorilor, furnizorilor și traderilor în tranzacțiile organizate, în opinia instituției, contribuie la formarea unor prețuri transparente, în conformitate cu practicile europene.