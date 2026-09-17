theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
17 Septembrie 2026, 10:09
5 732
Copiază linkul
Link copiat

Pe ambalajele țigărilor electronice în Moldova vor apărea noi inscripții

În Moldova, avertismentele privind efectele nocive asupra sănătății de pe produsele din tutun vor deveni mai mari și mai vizibile.

Pe ambalajele țigărilor electronice în Moldova vor apărea noi inscripții.
Pe ambalajele țigărilor electronice în Moldova vor apărea noi inscripții.

Totodată, pe ambalajele țigărilor electronice și ale flacoanelor de reumplere vor apărea informații obligatorii despre ingrediente, arome și dozajul nicotinei.

Proiectul de lege corespunzător a fost aprobat de Guvern la inițiativa Ministerului Sănătății și a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), transmite rupor.md.

Noile reguli reglementează strict dimensiunile, centrarea și rotirea avertismentelor de sănătate. Totodată, producătorilor li se va interzice să plaseze denumirile și mărcile comerciale ale brandurilor deasupra acestor avertismente.

Documentul actualizează, de asemenea, textul a patru avertismente. Pe pachete vor apărea frazele: „Fumatul provoacă cancer al cavității bucale și al gâtului”, „Fumatul poate ucide fătul nenăscut”, „Fumul dumneavoastră îi afectează pe copiii, familia și prietenii dumneavoastră” și „Renunțați la fumat — rămâneți în viață pentru cei dragi”.

Pe ambalajele țigărilor electronice și ale lichidelor de reumplere vor fi indicate de acum înainte compoziția în ordine descrescătoare după masă, cantitatea exactă de nicotină per doză, aromatizanții, numărul lotului și avertismentul obligatoriu privind protecția copiilor.

În plus, autoritățile armonizează cu normele Uniunii Europene terminologia din domeniul importului, publicității și sponsorizării produselor din tutun. După cum se menționează, scopul modificărilor este de a face informațiile despre riscuri ușor de înțeles pentru cetățeni și de a îndeplini angajamentele Moldovei pe calea integrării europene.

Acum, proiectul de lege urmează să fie examinat de Parlament. O parte dintre noile norme va intra în vigoare imediat după publicarea în „Monitorul Oficial”, iar celelalte — etapizat, inclusiv la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a republicii la UE.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici