Pe ambalajele țigărilor electronice în Moldova vor apărea noi inscripții.

În Moldova, avertismentele privind efectele nocive asupra sănătății de pe produsele din tutun vor deveni mai mari și mai vizibile.

Totodată, pe ambalajele țigărilor electronice și ale flacoanelor de reumplere vor apărea informații obligatorii despre ingrediente, arome și dozajul nicotinei.

Proiectul de lege corespunzător a fost aprobat de Guvern la inițiativa Ministerului Sănătății și a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), transmite rupor.md.

Noile reguli reglementează strict dimensiunile, centrarea și rotirea avertismentelor de sănătate. Totodată, producătorilor li se va interzice să plaseze denumirile și mărcile comerciale ale brandurilor deasupra acestor avertismente.

Documentul actualizează, de asemenea, textul a patru avertismente. Pe pachete vor apărea frazele: „Fumatul provoacă cancer al cavității bucale și al gâtului”, „Fumatul poate ucide fătul nenăscut”, „Fumul dumneavoastră îi afectează pe copiii, familia și prietenii dumneavoastră” și „Renunțați la fumat — rămâneți în viață pentru cei dragi”.

Pe ambalajele țigărilor electronice și ale lichidelor de reumplere vor fi indicate de acum înainte compoziția în ordine descrescătoare după masă, cantitatea exactă de nicotină per doză, aromatizanții, numărul lotului și avertismentul obligatoriu privind protecția copiilor.

În plus, autoritățile armonizează cu normele Uniunii Europene terminologia din domeniul importului, publicității și sponsorizării produselor din tutun. După cum se menționează, scopul modificărilor este de a face informațiile despre riscuri ușor de înțeles pentru cetățeni și de a îndeplini angajamentele Moldovei pe calea integrării europene.

Acum, proiectul de lege urmează să fie examinat de Parlament. O parte dintre noile norme va intra în vigoare imediat după publicarea în „Monitorul Oficial”, iar celelalte — etapizat, inclusiv la data intrării în vigoare a Tratatului de aderare a republicii la UE.