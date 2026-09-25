Patru autorități de reglementare în transport ar putea fi comasate într-o singură instituție.

Autoritățile din Moldova iau în vedere opțiunea de a uni patru instituții care reglementează diferite moduri de transport într-o singură structură.

Deputatul PAS Radu Marian consideră că această idee merită atenție, însă recunoaște că deocamdată nu a văzut documentele Guvernului, iar detaliile reformei urmează să fie studiate.

Este vorba despre posibila comasare a Agenției Feroviare, Agenției Navale, Agenției Naționale Transport Auto și Autorității Aeronautice Civile într-o singură structură, care va fi responsabilă de reglementarea sectorului transporturilor, relatează rupor.md.

«Da, am auzit despre acest concept la care lucrează Guvernul. Dacă vorbim doar despre idee, fără a vedea documentele, consider că aceasta merită examinată în prealabil. În principiu, ar fi o idee bună», a declarat Radu Marian.

Potrivit deputatului, dimensiunile reduse ale Republicii Moldova permit concentrarea reglementării transportului auto, feroviar, naval și aerian într-o singură instituție.

«Suntem un stat mic și cred că putem avea o singură instituție pentru reglementarea domeniilor transportului — terestru, naval și aerian», a spus parlamentarul.

Propunerea este examinată în cadrul unei reorganizări mai ample a instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Marian consideră că fuziunea ar putea spori eficiența activității administrației centrale. Drept exemplu, el a invocat comasarea programelor de susținere a afacerilor sub egida Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

Conform planurilor examinate de Guvern, reforma ar putea prevedea, de asemenea, reducerea numărului de angajați cu cel puțin 10%, diminuarea bugetelor unor structuri și, în unele cazuri, lichidarea instituțiilor.