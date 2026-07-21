Parlicov: Creșterea TVA-ului la 20% nu va afecta neapărat persoanele sărace.

Creșterea TVA la 20% nu va duce neapărat la o creștere a poverii financiare asupra cetățenilor cu venituri mici, dacă statul va asigura mecanisme eficiente de compensare, a declarat fostul ministru al Energiei, Victor Parlicov.

Potrivit acestuia, consecințele unei astfel de măsuri trebuie evaluate nu doar din perspectiva efectului social imediat, ci și ținând cont de avantajele economice pe termen lung. Parlicov a subliniat, de asemenea, că orice reformă fiscală de amploare trebuie explicată detaliat societății pentru a câștiga încrederea și sprijinul cetățenilor, scrie jurnal.md.

Fostul ministru a menționat că sectorul energetic este unul dintre cele mai elocvente exemple ale impactului modificării cotei TVA, deoarece permite evaluarea atât a consecințelor pentru consumatori, cât și a modului de redistribuire a veniturilor suplimentare la buget.

„Exemplul cu energia electrică este foarte elocvent, pentru că exact pe acesta se poate explica cine va plăti mai mult, cine va primi sprijin și cum vor fi redistribuite aceste fonduri. Creșterea TVA nu înseamnă automat o lovitură pentru săraci. Dimpotrivă, categoriile vulnerabile pot primi compensații, dacă în buget sunt prevăzute fondurile necesare”, a declarat Victor Parlicov.

Potrivit fostului ministru, veniturile suplimentare din creșterea TVA ar trebui direcționate nu doar pentru plata compensațiilor, ci și pentru programe de reducere a consumului de energie și dezvoltare a eficienței energetice. El consideră că majorarea prețurilor la resursele energetice în ultimii ani a determinat deja cetățenii și afacerile să investească în energia regenerabilă, iar această tendință va continua, inclusiv prin dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei.

„O parte din fondurile bugetare pot fi folosite pentru compensații, iar o parte pentru investiții în reducerea consumului de energie și programe de susținere a eficienței energetice. De ce atât de mulți oameni și companii au instalat panouri solare? Exact pentru că prețurile au crescut. Șocul de preț stimulează investițiile în eficiența energetică și energia regenerabilă. În curând vor apărea stimulente și pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei, deoarece oamenii vor înțelege că este mai avantajos să păstreze energia electrică produsă și să o folosească seara, economisind la facturi”, a explicat Parlicov.

El a subliniat, de asemenea, că succesul reformei fiscale depinde nu doar de conținutul acesteia, ci și de încrederea în autoritățile care o implementează. Potrivit lui Parlicov, lipsa încrederii din partea societății poate pune în pericol adoptarea chiar și a deciziilor economic justificate.

„Totul depinde de consecvența acțiunilor. Orice reformă trebuie mai întâi explicată oamenilor, apoi implementată bazându-se pe încrederea în aceste explicații. Când Guvernul demisionează în contextul scandalurilor legate de salariile uriașe ale funcționarilor, încrederea societății devine departe de a fi o bază bună pentru astfel de reforme. De aceea, cred că domnul Tofan și-a temperat semnificativ ambițiile comparativ cu ceea ce propunea înainte de a fi nominalizat pentru funcția de prim-ministru”, a declarat Victor Parlicov.