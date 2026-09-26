„Pădurile Moldovei” vor absorbi 23 de întreprinderi: 193 de posturi ar putea fi reduse

În Moldova, este planificată unirea a 23 de întreprinderi silvice de stat într-o structură unică — ÎS „Pădurile Moldovei”.

În urma reorganizării, ar putea fi reduse circa 193 de posturi, iar economia anuală la cheltuielile salariale este estimată la 31,12 milioane de lei, transmite bani.md.

Proiectul hotărârii de Guvern privind reorganizarea întreprinderilor din subordinea Agenției „Moldsilva” a fost elaborat de Ministerul Mediului.

Potrivit documentului, ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură Chișinău” va absorbi celelalte 22 de întreprinderi. După finalizarea comasării, noua structură va purta denumirea ÎS „Pădurile Moldovei”, iar ulterior va fi transformată într-o societate pe acțiuni cu capital integral de stat.

Statul va păstra toate acțiunile companiei, iar Ministerul Mediului va exercita funcțiile de deținător al acestora. Totodată, fondul forestier de stat nu va trece în proprietatea noii societăți pe acțiuni și își va păstra statutul de proprietate de stat.

În primul semestru al anului 2026, în cele 23 de întreprinderi activau, în medie, 3.602 persoane. Circa 709 dintre acestea erau angajate în domeniile tehnic, economic și administrativ.

Autorii proiectului au identificat preliminar 193 de posturi care ar putea fi duplicate sau care nu vor fi menținute după reorganizare. Aceasta reprezintă circa 5,4% din numărul total de angajați.

Totodată, proiectul subliniază că, deocamdată, nu este vorba despre concedierea automată a 193 de persoane. Numărul final al reducerilor va fi stabilit după aprobarea noii structuri organizatorice și a statului de personal.

Dacă toate cele 193 de posturi vor fi reduse, cheltuielile directe pentru concedieri sunt estimate la 7,78 milioane de lei. Această sumă include plățile către angajați și contribuțiile sociale.

În același timp, reducerea posturilor, potrivit calculelor autorilor proiectului, va permite economisirea a circa 2,59 milioane de lei pe lună, sau 31,12 milioane de lei pe an. Astfel, cheltuielile pentru reduceri s-ar putea recupera în aproximativ trei luni.

Se așteaptă economii suplimentare din lichidarea a 23 de structuri de conducere separate. În prezent, cheltuielile pentru remunerarea consiliilor de administrație ale întreprinderilor sunt estimate la 8,28 milioane de lei anual.

Reorganizarea are loc pe fundalul unor obligații financiare semnificative ale întreprinderilor silvice.

La data de 30 iunie 2026, datoria lor cumulată constituia 139,87 milioane de lei. Creanțele, la rândul lor, ajungeau la 46,08 milioane de lei.

Totodată, indicatorii financiari ai întreprinderilor s-au îmbunătățit în ultimii ani. Dacă în 2024 pierderea cumulată a celor 23 de întreprinderi a constituit 37,03 milioane de lei, atunci la finele anului 2025 acestea au obținut un rezultat financiar pozitiv de 7,89 milioane de lei.

În primul semestru al anului 2026, rezultatul financiar cumulat a constituit deja 95,22 milioane de lei. În același timp, autorii proiectului remarcă caracterul sezonier al activității în sectorul silvic și indică rezultatele negative înregistrate anterior de unele întreprinderi.

Fuziunea urmează să fie finalizată în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern.

Noua structură va prelua drepturile și obligațiile tuturor întreprinderilor comasate, inclusiv contractele în vigoare, datoriile, creanțele, raporturile de muncă și eventualele litigii judiciare.

Totodată, se preconizează păstrarea ocoalelor silvice și a altor subdiviziuni teritoriale necesare. Acestea vor continua să se ocupe de gestionarea, paza și protecția pădurilor.

Astfel, reorganizarea presupune nu doar reducerea unei părți din funcțiile administrative și alte funcții duplicate, ci și trecerea de la 23 de întreprinderi de stat separate la un sistem unic de gestionare a sectorului silvic.