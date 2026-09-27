Osmochescu a propus desfășurarea recensământului agricol înainte de 2030.

Ministrul Agriculturii, Eugeniu Osmochescu, a propus desfășurarea recensământului agricol cel târziu în 2028, în locul anului 2030 planificat.

Recensământul precedent a avut loc în 2011, transmite rupor.md cu referire la rlive.md.

„Voi spune acest lucru pentru prima dată. Conform planului, recensământul agricol ar trebui să aibă loc în 2030. Personal, consider că este greșit. Trebuie să-l desfășurăm cel târziu în 2028, când vom putea avea acces la fondurile de asistență preaderare”, a declarat Osmochescu.

Ministrul consideră că actualele date statistice nu oferă o imagine completă a agriculturii. Recensământul ar permite să se afle câte gospodării sunt în țară, cu ce se ocupă acestea și spre ce ar trebui direcționate fondurile europene.

„L-aș desfășura cât mai curând posibil, însă pentru aceasta sunt necesare pregătire și resurse financiare. Nu vom putea realiza un astfel de recensământ fără ajutorul partenerilor noștri”, a adăugat Osmochescu.



