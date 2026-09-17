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17 Septembrie 2026, 09:18
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Opinie: Impozitul de 18% poate împinge casele de schimb valutar din Moldova în zona gri

Majorarea cotei de impozitare de la 12% la 18% pentru companiile din sectorul financiar ar putea avea un efect contrar celui urmărit de autorități și ar putea provoca o trecere „la gri” în acest sector.

Opinie: Impozitul de 18% poate împinge casele de schimb valutar din Moldova în zona gri.
Opinie: Impozitul de 18% poate împinge casele de schimb valutar din Moldova în zona gri.

Totodată ar putea avea loc închiderea masivă a caselor de schimb valutar și monopolul băncilor. Opinia a fost exprimată de avocatul Vlad Bercu, care a reprezentat Forumul Național al Caselor de Schimb Valutar la consultările publice privind proiectul politicii bugetar-fiscale, adoptat în prima lectură, informează logos-press.md.

Vlad Bercu a menționat că clasificatorul activităților economice nu prevede o excepție distinctă pentru casele de schimb valutar, astfel că asupra acestora se aplică, de asemenea, noua cotă.

„Ar putea apărea un efect complet diferit de cel pe care doresc să-l obțină, adică, în locul majorării încasărilor la bugetul de stat, activitatea de schimb valutar va trece din sfera legală în cea, ca să spunem așa, gri. Totodată, schimbul valutar nu traversează în prezent cea mai bună perioadă și există riscul ca multe case să se închidă, iar sistemul bancar să poată monopoliza și această activitate. Riscurile sunt foarte mari. Activitatea de schimb valutar este destul de importantă pentru cetățenii noștri care vin de peste hotare sau lucrează aici”, a declarat Vlad Bercu.

La rândul său, președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spatari, a respins argumentul privind posibila trecere a afacerilor în sectorul informal.

„V-am auzit. Mă irită puțin ușurința cu care operăm cu argumentul trecerii în sectorul informal. Dacă suntem responsabili, arătați-ne că profitul va scădea, că vor apărea dificultăți. Dar amenințarea cu trecerea în sectorul informal cred că nu este cel mai bun argument”, a spus Spatari.

Secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Corina Alexa, a precizat că, în versiunea proiectului adoptat în prima lectură, nu sunt prevăzute excepții pentru casele de schimb valutar.

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