Operatorii din turism avertizează asupra scumpirii vacanțelor în Moldova din cauza majorării TVA-ului.

Asociațiile de profil din domeniul turismului au avertizat că aplicarea cotei standard de TVA de 20% pentru alimentația publică și serviciile de cazare ar putea duce la scumpirea vacanțelor în țara noastră.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, a anunțat că procesul de consultare asupra proiectului politicii fiscale continuă, iar toate pozițiile exprimate de reprezentanții mediului de afaceri sunt analizate în cadrul definitivării pachetului de măsuri, transmite moldpres.md.

Reprezentanții industriei turismului au afirmat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că oferta turistică din Republica Moldova va avea de suferit, prețul pentru servicii ar putea să se mărească, iar companiile din turism și ospitalitate vor fi puse sub o presiune financiară suplimentară, dacă va fi aplicată cota standard de TVA de 20% pentru alimentația publică și serviciile de cazare.

Asociațiile de profil au atras atenția că unele prevederi ale proiectului de lege privind modificarea unor acte normative în domeniul fiscal și vamal vor afecta direct competitivitatea sectorului turistic. Prin urmare, majorarea TVA va afecta întregul lanț de servicii turistice: agenții, pensiuni, vinării, restaurantele și hotelurile complexe turistice, producătorii locali, turism medical și servicii conexe.

Nicolai Olarașu, consultant la Asociația Națională pentru Turism Receptor și Intern din Moldova (ANTRIM), a subliniat că „turismul funcționează ca un ecosistem, ceea ce înseamnă că dacă cresc costurile pentru cazare și alimentație publică, crește automat și prețul pachetului turistic”.

Totodată, Olga Calmîș, directoare executivă la Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Moldova – MĂR, a afirmat că „o majorare a taxării pentru alimentele și băuturile preparate în HoReCa se va reflecta inevitabil în prețurile suportate de consumatorul final, afectând cererea, competitivitatea și investițiile în sector”.

Drept răspuns la poziția exprimată de asociațiile din domeniul turismului, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, a declarat că procesul de consultare continuă, iar toate pozițiile exprimate de reprezentanții mediului de afaceri sunt analizate în cadrul definitivării pachetului de măsuri.

Asociațiile semnatare și-au reafirmat disponibilitatea de a participa la un dialog instituțional constructiv cu autoritățile privind modificarea politicilor fiscale.

Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost publicat, la mijlocul lunii curente, pentru consultări publice. Autoritățile au anunțat că obiectivul noii politici fiscale este ca fiecare cetățean care lucrează să câștige mai mult și fiecare antreprenor să poată investi mai mult în dezvoltarea economică a țării.